Cảnh báo lũ quét, mưa đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Quảng cáo

Ngày 22/4, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, các thông tin dự báo cho thấy, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay nay đến 24/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).



Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Trên các sông suối sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 2-3m, hạ lưu các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức BĐ1.



Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị và lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An.



Các khu vực như thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Nội đề phòng nguy cơ ngập úng.

Từ đêm 22/4 đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Trước nguy cơ trên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương nói trên theo dõi các thông tin cảnh báo, tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống.

Bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tăng lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét kèm theo mưa đá để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Nam Khánh ​ ​ ​