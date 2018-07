Cảnh báo việc gia tăng nạn giả mạo nhân viên sân bay

Theo đó, tình trạng các đối tượng giả danh là nhân viên sân bay, nhân viên hải quan để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân đã được cảnh báo rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong 3 năm gần đây. Nhưng thực tế chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Cụ thể, qua số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ của Cảng hàng không Nội Bài. Theo đó, trung bình mỗi ngày nhận được 3 - 4 cuộc điện thoại phản ánh về tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên sân bay gọi điện và yêu cầu đóng phí để được nhận hàng từ nước ngoài gửi về. Trong số những khách phản ánh đó có nhiều người đã chuyển tiền với giá trị lớn theo hướng dẫn của các đối tượng giả danh.

Mới nhất, ngày 25/6/2018, Cảng tiếp nhận đơn thư của và Nguyễn Thị Minh T. (ở Tây Ninh), phản ánh về sự việc như trên.

Theo đó, ngày 25/5/2018, bà T. được 1 người quốc tịch Mỹ báo gửi về 1 kiện hàng. Đến ngày 28/5/2018, bà T. nhận được điện thoại của 1 đối tượng tự xưng là nhân viên của sân bay Nội Bài (số điện thoại: 01677396163) liên hệ và đề nghị bà T. nộp phí hải quan 37,5 triệu đồng, để làm thủ tục nhận hàng.

Bà T. đã thực hiện và chuyển khoản theo thông tin “nhân viên sân bay” giả mạo cung cấp. Chủ tài khoản nhận là PHAM VAN TAM, số tài khoản 060187301 tại ngân hàng Sacombank Hồ Chí Minh.

Sau khi xác nhận đã nhận đủ số tiền trên, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà T. đóng bổ sung 6.500 USD vì tài sản có giá trị cao. Tới đây, bà T. không có khả năng đóng thêm. Chỉ sau khi chuyển tiền 1 ngày, tức ngày 29/5 tới nay, bà T. nhiều lần liên hệ lại số điện thoại trên, nhưng không liên lạc được.

Sau khi nhận được đơn đề nghị của bà T., Cảng Hàng không Nội Bài đã tiến hành kiểm tra các thông tin mà bà T. cung cấp. Qua đó phát hiện vận đơn mà vị khách Mỹ gửi cho bà T. thực chất không phải là vận đơn hàng không, các thông tin trên vận đơn đều không chính xác. Do đó, cảng đã khuyến cáo bà T. trình báo cơ quan công an tại địa phương để thu thập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngay trong ngày 3/7, Cảng Hàng không Nội Bài cũng tiếp nhận 2 trường hợp gọi đến cảng hỏi về thông tin kiện hàng của mình. Cả 2 trường hợp này đều đã gửi tiền cho kẻ lừa đảo, một người 11,5 triệu đồng và một người 18,4 triệu đồng.

Từ thực tế trên, Cảng Hàng không Nội bài khuyến cáo người dân lưu ý khi gặp các tình huống khả nghi, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản người lạ. Khi phát hiện nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần báo ngay các thông tin liên quan cho cơ quan công an nơi cư trú để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Cảng Hàng không Nội Bài cho hay, các trường hợp bị lừa đảo chủ yếu là do kết bạn qua mạng xã hội (zalo, facebook) và được hứa chuyển quà, chuyển tiền hoặc các tài sản có giá trị cho qua đường hàng không. Các đối tượng người nước ngoài đã câu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát, nhân viên sân bay gọi điện cho người bị hại nói rằng, lô hàng chuyển từ nước ngoài về đang bị giữ tại sân bay và đề nghị nộp tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế, tiền phí hải quan thì mới lấy được hàng.

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, Công an Hà Tĩnh cũng tạm giữ hình sự 3 nghi can: Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12, TPHCM), Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, trú xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo.

Các đối tượng trên thừa nhận, sau khi tạo sự tin tưởng của một số phụ nữ được kết bạn trên Facebook, nhóm đối tượng này giả làm người có quốc tịch Mỹ, Anh, Úc, những doanh nhân chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam để lừa đảo. Nhóm này cử người đóng giả làm nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để được nhận quà.

Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2017 đến thời điểm bị tạm giữ, nhóm nghi can trên đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 9 tỷ đồng của các phụ nữ, trong đó có chị Q. (ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị lừa gần 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số vụ việc tương tự cũng được khai báo tại Cà Mau, công an địa phương này đã vào cuộc điều tra.

Lê Hữu Việt