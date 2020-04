Cáp quang Viettel cho người dùng trải nghiệm tốc độ chưa từng có

Quảng cáo

Cáp quang Viettel thường được gọi tắt là FTTH Viettel. Cụm từ viết tắt này có nghĩa là Fiber to the Home - cáp quang đến tận nhà. Đây là một trong những công nghệ kết nối viễn thông hiện đại bậc nhất trên toàn thế giới. Trong đó đường truyền dẫn đảm bảo 100% là cáp quang kết nối từ nhà cung cấp đến địa điểm khách hàng yêu cầu. So với các công nghệ khác, các công việc theo luôn đảm bảo đường truyền Tốc Độ với 300.000km/s. Nhờ đó, việc thực hiện truyền tải dữ liệu internet trong việc Download và upload tương đương nhau. Đặc biệt nếu so sánh với công nghệ ADSL, FTTH có tốc độ gấp 200 lần.

Trải nghiệm sự tốc độ của cáp quang Viettel Cáp quang Viettel có thể sử dụng ở tất cả mọi khu vực, từ gia đình cho đến các doanh nghiệp công ty. Dịch vụ FTTH sẽ giúp các doanh nghiệp có thể để kết nối với nhiều ứng dụng thực hiện việc kinh doanh như mail server, hosting hay các phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng,... Còn đối với các gia đình, cáp quang Viettel đảm bảo tốc độ kết nối đến các trang web nhanh chóng. Bên cạnh đó nhằm phục vụ nhu cầu giải trí và đảm bảo an ninh của mỗi gia đình, dịch vụ của Viettel còn cung cấp thêm gói truyền hình số HD và camera quan sát. Một ưu điểm của cáp quang Viettel FTTH được nhiều người hiện nay đánh giá cao chính là chỉ cần sử dụng một dây cáp là có thể dùng cho internet, wifi, truyền hình cáp lẫn điện thoại cố định, fax. Chính vì thế mọi người sẽ không cần phải sử dụng nhiều dây dẫn lằng nhằng, mất mỹ quan. Đặc biệt nếu xét về mức giá, dịch vụ FTTH Viettel có chi phí ưu đãi hơn cả bởi tất cả cả các đường truyền đều được tối ưu trong một đường dẫn. Rất nhiều người hiện nay lo lắng với vấn đề năng lượng khi sử dụng các đường truyền dẫn internet. Tuy nhiên cáp quang Viettel có thể xua tan nỗi lo lắng này của mọi người bởi gói cước sử dụng truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng. Cùng với đó, FTTH Viettel rất ít bị ảnh hưởng từ từ trường của ngoại cảnh. Vì thế mà năng lượng không chỉ tiết kiệm mà còn vô cùng hạn chế tiêu hao trong quá trình vận chuyển. Cáp quang Viettel còn có một ưu điểm cực kỳ tuyệt vời đó chính là đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Vấn đề chập, cháy nổ sẽ hạn chế đến mức tối đa. Vì vậy mọi người hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, tính bảo mật của FTTH Viettel còn vô cùng đảm bảo. Tất cả các thông tin của người dùng nêu được bảo vệ một cách chặt chẽ. Tình trạng Hacker sẽ khó có thể phá mã hóa để hack tài khoản người dùng. Cáp quang Viettel rất đa dạng các gói tốc độ cho mọi người lựa chọn Hiện nay các gói cáp quang của Viettel cực kỳ đa dạng, mang đến sự lựa chọn thoải mái cho các gia đình cũng như doanh nghiệp và công ty. Tùy vào nhu cầu sử dụng bạn có thể chọn gói cước tốc độ thấp hoặc tốc độ cao. Trong đó chi phí chi trả dao động từ 185.000 đồng đến 4.400.000 đồng/tháng. Đặc biệt người dùng còn có thể chuyển đổi giữa các gói cước nào với nhau. Trong đó nếu đang sử dụng có tốc độ cao xuống gói tốc độ thấp mọi người cần phải đóng phí 100.000 đồng. Với dịch vụ cáp quang Viettel quý khách hàng có thể đăng ký qua Viettel Hồ Chí Minh một cách dễ dàng. Không chỉ đảm bảo sự tiện lợi Viettel Hồ Chí Minh luôn đảm bảo thời gian lắp đặt nhanh chóng tối đa 96 giờ đồng hồ. Khi lắp đặt các thiết bị modem và dây mạng luôn được Viettel cung cấp đầy đủ, đảm bảo là thiết bị mới. Và để sử dụng dịch vụ quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các thiết bị có thể truy cập Internet như máy tính, laptop, smartphone. Trên đây là một số thông tin về cáp quang Viettel cho mọi người tham khảo. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp cho những người đang có nhu cầu sử dụng mạng internet có thể lựa chọn được gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Viettel Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng phục vụ các quan đến tận nhà cho mọi gia đình, mọi cơ quan vào bất cứ lúc nào. Để được tư vấn rõ hơn về dịch internet cáp quang Viettel tại Viettelhochiminh.vn, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây: Địa chỉ: 285 CMT8, P.12, Q.10, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0988.105.105 – 0986.105.105.

Mail: Viettelhochiminh.vn@gmail.com.

Website: viettelhochiminh.vn

P.V