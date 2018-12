Chân dung những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2018

Đây là những người phụ nữ với sự giỏi giang và tính cách mạnh mẽ đã góp phần làm thay đổi thế giới. Cùng ngắm chân dung những phụ nữ đứng đầu bản danh sách quyền lực này.



1. Angela Merkel (17.7.1954)



Thủ tướng Đức Angela Merkel, 64 tuổi, đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018, đồng thời xếp thứ 4 trong danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2018 của Forbes, chỉ sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Năm 2005, bà Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức và liên tục đảm nhiệm vị trí này trong 4 nhiệm kỳ. Năm 2006, bà Merkel thay thế Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Condoleezza Rice, đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới và giữ vị trí này liên tục trong một thập kỷ sau đó.



Năm 2015, tạp chí Time bầu chọn nữ Thủ tướng Đức là nhân vật của năm do vai trò lãnh đạo của bà trong khủng hoảng nợ công, nhập cư tại châu Âu.



Tháng 11 vừa qua, bà Merkel rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và tuyên bố sẽ không tranh cử thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới.



Bà Angela Merkel được đánh giá cao trong vai trò lãnh đạo khi dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính và cuộc khủng hoảng nhập cư khi cho phép hơn 1 triệu người Syria nhập cư vào Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Theresa May, lãnh đạo Đảng Bảo thủ trở thành Thủ tướng Anh tháng 7/2016 sau cuộc trưng cầu dân ý quyết định rời EU của Anh.Trong hai năm qua, bà Theresa May đã dành phần lớn thời gian để đưa nước Anh thoát khỏi cuộc khủng hoảng Brexit, đàm phán các phương án để đưa nước Anh rời khỏi EU.Trước khi trở thành Thủ tướng Anh, bà May là Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2010 đến 2016, nghị sĩ Quốc hội từ năm 1997.