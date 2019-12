Chợ ảo, sản phẩm thật - làm thế nào để lòng tin người tiêu dùng đặt đúng chỗ ?

Mua sắm online - Xu thế tất yếu.

Tuy vậy, nói riêng với thương mại điện tử thì sự thích ứng diễn ra vô cùng ấn tượng, Việt Nam lọt vào Top 3 thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau Thái Lan, Malaysia - Theo một báo cáo của diễn đàn The LEADER (diễn đàn của các nhà quản trị). Có thể nói, đây là tín hiệu đáng mừng đối với tình hình thương mại điện tử ở Việt Nam khi mà các hoạt động kinh doanh, giao dịch trực tuyến với mô hình và công nghệ hiện đại đã đang dần thay thế các hình thức mua bán truyền thống, các kiểu quản lý kinh doanh đã lỗi thời.

Thương mại điện tử ở Việt Nam đã chinh phục người tiêu dùng?

Các chuyên gia nhận định thương mại điện tử đang phát triển rất nhanh nhờ hệ thống viễn thông phát triển vượt bậc với khoảng trên 1/3 dân số Việt Nam truy cập Internet. Dù phát triển mạnh song hiện nay có khoảng 62% giao dịch mua hàng qua mạng vẫn thanh toán theo phương thức trả tiền sau. Còn theo sách trắng thương mại điện tử 2019 do Cục Thương mại điện tử-Kinh tế số vừa công bố, tiền mặt vẫn đang chiếm ưu thế trong các hình thức thanh toán phổ biến được người mua hàng trực tuyến lựa chọn. Hiện có gần 90% người mua hàng trực tuyến chọn cách trả tiền mặt thay vì thanh toán qua thẻ ATM, thẻ tín dụng, ví điện tử, thẻ cào/tài khoản viễn thông... Lý giải cho thách thức này, theo các chuyên gia, phương thức thanh toán giao hàng nhận tiền (COD- Cash on Delivery) vẫn đang chiếm ưu thế tại Việt Nam bởi do tâm lý tiêu tiền mặt, lòng tin của người tiêu dùng ở mức rất thấp, người tiêu dùng muốn “mắt nhìn, tay sờ” mới yên tâm trả tiền.

Theo Wecan Việt Nam - tên mới trong lĩnh vực cung cấp giải pháp bán hàng online, sở dĩ lòng tin của người tiêu dùng thấp bởi nguyên nhân: (i) một số nhà cung cấp giải pháp công nghệ chợ ảo đã buông lỏng việc đăng ký, kiểm soát sản phẩm của của các cơ sở kinh doanh giao bán trên chợ ảo; (ii) Nhiều cơ sở kinh doanh không minh bạch, tận dụng công cụ chợ ảo chào bán - quảng cáo sản phẩm, nhưng thực tế khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm không như quảng cáo chào bán. Thậm chí, đã có nhiều người tiêu dùng bị lừa, bị người bán gian dối, bên cạnh đó người được thuê shíp hàng cũng có thể là một nguyên nhân.

Giải pháp nào gây dựng lòng tin của người tiêu dùng?

Có thể nói đây là thách thức rất lớn đối với thương mại điện tử ở Việt Nam. Các doanh nghiệp chưa thực sự tạo dựng được mức độ uy tín cần thiết để làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng. Wecan Việt Nam nhận định: do người tiêu dùng đang thiếu niềm tin vào dịch vụ, cũng như sự hỗ trợ từ phía các đơn vị cung cấp trực tuyến. Và hiện nay, việc mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng vẫn được lòng người tiêu dùng nhất, bởi công tác hậu mãi - bảo hành sau bán hàng luôn là mối quan tâm của khách hàng. Còn đối với mua bán trực tuyến, các đơn vị vẫn chưa thực sự chú trọng làm dịch vụ khách hàng, điều này dẫn đến tình trạng khi hàng hóa gặp sự cố, người mua hàng không biết mình sẽ tìm đến ai và sẽ được giải quyết như thế nào?. Để xây dựng lòng tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần: (i) Minh bạch thông tin về sản phẩm, xuất xứ hàng hóa rõ ràng, có bảo hành; (ii) Khách hàng được đổi, trả hàng hóa hoặc hoàn tiền nếu khách hàng không hài lòng; (iii) Nhà nước có chế tài xử phạt đối với những trường hợp cung cấp hàng hóa trực tuyến chất lượng thấp, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (iv) Đặc biệt, đơn vị cung cấp giải pháp bán hàng trực tuyến cần rất chuyên nghiệp, kiểm tra kỹ thông tin, lý lịch của các doanh nghiệp, đơn vị bán hàng nhằm bảo đảm sản phẩm họ đưa lên website là trung thực, đạt chất lượng. Đồng thời, có đường dây nóng để khách hàng góp ý, trình báo, khiếu nại các trường hợp nghi ngờ hàng nhái, hàng giả.

Mỗi cá nhân là một kênh tiêu dùng.

“Nếu chúng ta không bước vào thị trường tiêu dùng thì chúng ta sẽ bị đào thải khỏi cộng đồng”, Bà Quỳnh Giang, một trong các Cổ đông của Wecan Việt Nam giải thích: bạn có thể không dùng mỹ phẩm, không dùng thực phẩm chức năng, nhưng hàng ngày trước và sau khi ngủ dậy bạn vẫn phải đánh răng, vẫn phải ăn, mặc, vui chơi, mua sắm,.. đó chẳng phải tiêu dùng?. Chỉ có điều khác biệt rất lớn là trước đây bạn bắt buộc phải đến cửa hàng, siêu thị thì nay có thêm lựa chọn là mua online. Mỗi một cá nhân là một kênh tiêu dùng, nhiều cá nhân tiêu dùng đó là “Cộng đồng tiêu dùng”. Trong xu thế công nghệ số, Wecan đã và đang tạo ra cộng đồng tiêu dùng thông minh. Ở Wecan cửa hàng truyền thống (offline) và hiện đại (online) hoạt động song song kiểu 2 trong 1, điều này không có gì mới nhưng Wecan muốn tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, tin cậy, giúp doanh nghiệp, cửa hàng, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn trong quyết định kinh doanh và mua sắm.