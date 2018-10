Cho thu phí trở lại cao tốc 34.000 tỷ đồng hư hỏng

Theo đó, sau khi VEC thực hiện xong việc sửa chữa hư hỏng, ngày 17/10 đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT, đoàn liên ngành của bộ sau đó đã xuống kiểm tra thực tế tại hiện trường.Dựa trên kết quả trên, ông Thể giao HĐTV VEC rà soát, kiểm tra lại công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường và quyết định việc thu phí trở lại đối với dự án này. Thời gian chính thức thu phí trở lại do HĐTV VEC quyết định.Chiều 26/10, lãnh đạo VEC thông tin, hiện đang xây dựng phương án để trình HĐTV VEC quyết định ngày thu phí trở lại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thuộc dự án thường xuyên theo dõi tình trạng mặt đường, các công trình trên tuyến để kịp thời phát hiện và sửa chữa các hư hỏng phát sinh (nếu có) theo đúng hợp đồng. Tiếp tục theo dõi và tổ chức sửa chữa triệt để trong thời điểm thích hợp đối với một số vị trí "ổ gà" nhỏ lẻ, cục bộ đã được sửa chữa trước đó.Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra, kịp thời yêu cầu VEC triển khai sửa chữa các hư hỏng phát sinh như ổ gà, hằn lún vệt bánh xe, ngập nước và tăng cường công tác giám sát chất lượng sửa chữa khi có hư hỏng.“Nếu quá thời hạn 1 ngày mà công tác sửa chữa chưa được tiến hành hoặc sửa chữa không đảm bảo chất lượng thì yêu cầu Tổng cục Đường bộ báo cáo Bộ GTVT dừng thu phí tại dự án”, ông Thể yêu cầu.Trước đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 0h ngày 12/10 do chậm khắc phục hư hỏng. Mỗi ngày dừng thu phí VEC thất thu từ 500-800 triệu đồng.Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, gồm 2 hợp phần là hợp phần do JICA tài trợ (Km0+000-Km65+000) và hợp phần WB tài trợ (Km65+000-Km139+204), tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng.

Lê Hữu Việt