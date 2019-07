Chủ động cấm biển, ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão

Quảng cáo

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện, yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ ngành khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn diện rộng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương các bộ, ngành có biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản của người dân.

Trong đó, với khu vực trên biển, cần thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ; rà soát số tàu thuyền đang di chuyển trong vùng nguy hiểm để hướng dẫn phòng tránh.

Các địa phương tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi các tàu thuyền, giữ liên lạc thương xuyên với tàu thuyền trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ, kể cả tàu vận tải, du lịch, các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo; có phương án đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cầu vượt biển, khách du lịch trên các đảo nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ.

Tùy theo diễn biến ATNĐ, các địa phương chủ động cấm biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Với khu vực ven biển ven biển và đồng bằng, các địa phương lưu ý chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn theo phương châm “4 tại chỗ”, ngập lụt vùng đô thị, vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, ven sông, suối…

Trong đó, có phương án bảo vệ sản xuất, chống úng ngập; bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, hầm lò, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao, bãi thải khai thác khoáng sản; bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê bị sự cố, đang thi công..

Riêng với khu vực miền núi, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư ở khu vực nguy hiểm, nguy co lũ quét, lũ ống, đặc biệt là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập… Có phương án sơ dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian qua.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý các địa phương có giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và việc vận hành các hồ thủy điện nhỏ.Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào khoảng 13 giờ hôm nay (30/7), ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 31/7, ATNĐ cách đảo Hải Nam 100km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão nằm ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km, cách Nam Định 250km, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Nam Khánh