Chủ tịch Tập đoàn Masan vui khi VinCommerce giảm lỗ, doanh thu tăng vọt

COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng vonfram ngắn hạn

Doanh thu thuần của MSR trong Quý 1/2020 đạt 1.064 tỷ đồng, giảm 11% so với mức 1.190 tỷ đồng trong Quý 1/2019. Sản lượng APT giảm 17% do vonfram tồn kho và giá bán thực tế thấp hơn, thêm vào đó đồng tiếp tục tồn kho. Doanh thu florit giảm do sản lượng bán ra thấp hơn, tuy nhiên giá bán thực tế cao hơn bù đắp một phần cho các sản phẩm còn lại.

Vào Quý 3/2019, MSR công bố thỏa thuận mua lại nền tảng kinh doanh Vonfram của H.C.Starck. Đây là bước đi chiến lược trong tầm nhìn trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt hàng đầu thế giới của MSR. Thỏa thuận này đã được chính phủ Đức chấp thuận và đang trong quá trình phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Giao dịch mang đến cho MSR lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên 3.5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Trong bối cảnh hiện tại, việc hoàn tất thương vụ này sẽ tăng khả năng linh hoạt của MSR trong việc tiếp cận thị trường đầu ra cho các sản phẩm hiện có và cải thiện biên lợi nhuận khi trở thành nhà chế biến sâu vonfram tích hợp và khép kín chuỗi giá trị. Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất trong Quý 2/2020.