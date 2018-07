Chủ tịch Viettel: Cùng nhau tạo nên một niềm tin không giới hạn

Tối 29/6/2018, lễ tôn vinh các cá nhân tập thể xuất sắc nhất Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) trên toàn cầu đó được tổ chức tại Hà Nội. Trong buổi lễ được mang tên “The Best of Viettel”, Chủ tịch Tập đoàn – ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ sự xúc động lớn khi có cơ hội đọc lại những câu chuyện về cá nhân, tập thể dự kiến được tôn vinh vào hơn nửa tháng trước buổi lễ.

Ông Hùng nói: “Đó là những con người, những tập thể rất khác nhau về vị trí, tính chất công việc, mục tiêu, nhiệm vụ. Giá trị mà họ đại diện cũng ở những khía cạnh rất khác nhau của văn hoá Viettel. Thành tích cũng không thể so sánh trực tiếp nhiều ít, cao thấp. Nhưng, tôi nhận thấy rằng, tất cả những câu chuyện bình dị ấy đều toát lên một điểm chung. Đó là niềm tin. Niềm tin không giới hạn vào chính mình và tổ chức của mình”.

Chủ tịch Viettel chia sẻ, lòng tin tưởng và khát khao vào bản thân là điều kiện quan trọng để vượt lên phía trước và “họ luôn tin rằng, khả năng con người là vô hạn”, “chỉ cần tin rằng mình có thể, chúng ta sẽ làm được điều mình muốn làm”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói về việc theo đuổi trí tưởng tượng gắn với lòng can đảm và sự sợ hãi bắt nguồn từ những thay đổi. “Con người có xu hướng ỷ vào trí nhớ hơn là óc tưởng tượng. Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc, còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ. Vì thế, trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ, nó đòi hỏi người ta phải mạo hiểm từ bỏ những gì thân quen”.

Còn đối với một số người ở Viettel, sự thay đổi khiến họ sợ hãi. “Tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi ấy trong một vài người lựa chọn ra đi khi tổ chức gặp khó khăn. Tôi đó nhìn thấy sự sợ hãi ấy qua những lời than vốn chỉ vì công việc và các yêu cầu không còn như cũ. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi ấy trong sự né tránh những vấn đề của tổ chức. Tụi nhìn thấy sự sợ hãi ấy trong sự nao núng trước những mục tiêu mà chúng ta đặt ra”.

Đối mặt với nỗi sợ hãi, Chủ tịch Viettel nhắc lại khởi nguồn của tập đoàn này là “một tổ chức khởi nguồn từ trí tưởng tượng của những con người mà hành trang không có gì ngoài khát vọng làm nên một điều gì đó”.

Khẳng định lại niềm tin của mình về việc có thể làm nhiều điều được coi là rất khó tin của các cá nhân, tổ chức được vinh danh tại The Best of Viettel cũng như nhiều người Viettel khác, ông Hùng nói: “Mọi chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện có tiền lệ, không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến. Để trở thành chuyên gia tương lai, thì tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Những thành quả của chúng ta đã thực hiện những năm gần đây, đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng của chính mình”.

Người đứng đầu Viettel khẳng định: “Chúng ta cần tạo ra vận mệnh của chính mình”, “luôn tiến về phía trước”, và công bố thông điệp “Viettel 30 năm - Niềm tin không giới hạn” (sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2019).

Cũng trong năm 2018, cuộc thi đua để hướng tới “The Best of Viettel” sẽ là: Hãy nhận việc khó nhất, Hãy trở thành những người giỏi nhất, hãy tìm những người giỏi nhất, Hãy áp dụng những công nghệ mới nhất. Đặc biệt, mục tiêu của năm 2018 là tạo ra sự tăng trưởng 2 con số ở tất cả các đơn vị của tập đoàn.

Chủ tịch Viettel thúc giục: “Mỗi người, mỗi đơn vị, tuỳ theo công việc của mình, hãy đặt mục tiêu cao hơn cho chính mình, cao đến mức phải thay đổi cách làm, phải đột phá trong cách làm, phải mở rộng không gian sống, cao đến mức để mỗi người bình thường trở thành phi thường. Và do vậy mà Viettel trở thành một tập đoàn hùngmạnh, phụng sự Tổ quốc”.

