Chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm đi lại Tết 2020

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung kịp thời; tăng cường lực lượng tổ chức, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí; có phương án và bổ sung nhân lực để điều tiết giam thông, chống ùn tắc.

Các nhà thầu được yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao, sửa chữa kịp thời hư hỏng. Các nhà thầu thi công đảm bảo an toàn giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không để ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình, xử lý nhà thầu vi phạm nếu có.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý vi phạm, đặc biệt hành vi lấn chiếm, dựng lều quán, ki ốt bán hàng trong phạm vi lòng, lề đường, taluy.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư BOT, VEC được yêu cầu sửa chữa ngay hư hỏng các tuyến đường trong thời gian bảo hành; các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, tăng số cửa thu soát vé; mở trạm nếu xảy ra ùn tắc…

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ yêu cầu: Đảm bảo số lượng phương tiện kỹ thuật tốt để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách; quán triệt, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe trong ngày, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Các nhà xe, có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật như về giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo.

Đối với bến xe khách cần xây dựng kế hoạch tổng thể công tác phục vụ vận tải khách dịp Tết tại địa phương; có kế hoạch huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải trên địa bàn địa phương. Niêm yết giá vé công khai, có biện pháp phòng chống đầu cơ vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội; kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy định.

Các đơn vị cũng phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng, để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý theo quy định…









Lê Hữu Việt