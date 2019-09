Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ The I – Factor 2019

Với mong muốn hỗ trợ cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, FE CREDIT mang đến cuộc thi The I-Factor nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên khám phá tiềm năng của bản thân, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các anh chị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. đóng góp các ý tưởng đổi mới, sáng tạo nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống người dân Việt Nam.

Chính thức khởi động vào ngày 17/06/2018, với sự đồng hành của rất nhiều các trường đại học và câu lạc bộ, cuộc thi The I-Factor đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học lớn với hơn 1.000 đơn đăng ký tham gia. Trong hơn 2 tháng tranh tài cam go và quyết liệt, các thi sinh của cuộc thi đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị:

· Thực hiện các bài kiểm tra để khám phá các yếu tố tiềm ẩn của bản thân.

· Nâng cao các kỹ năng thiết yếu với các khóa đào tạo thiết thực cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ Trung Tâm Đào Tạo của FE CREDIT.

· Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về ngành Tài Chính Tiêu Dùng nói riêng cũng như môi trường doanh nghiệp nói chung thông qua các buổi chia sẻ, cố vấn từ các lãnh đạo cấp cao của FE CREDIT.

Vượt qua nhiều thử thách hấp dẫn, 4 đội thi (The Conqueror, Millennial Girls, The Homies và The Sixth) đã xuất sắc chứng minh sức ảnh hưởng và sự sáng tạo của mình để tiến đến vòng thi được chờ đợi nhất - vòng Chung kết. Trong vòng chung kết, 4 đội thi đã làm việc hăng say để đưa ra các giải pháp tài chính tối ưu, giúp cải thiện các nhu cầu trước mắt cho các tình huống phổ biến cũng như nâng cao đời sống lâu dài cho người dân Việt. Với khả năng tư duy đổi mới tốt cùng sự đồng hành hướng dẫn tận tâm từ các anh chị cố vấn, các đội đã đưa ra những giải pháp giàu tính sáng tạo và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trong chương trình chung kết, các thí sinh cũng đã có cơ hội tranh biện về các chủ đề mang tính thời đại (như trí thông minh nhân tạo (AI) hay sản xuất sản phẩm công nghệ cao) để cùng nhau khám phá góc nhìn đa chiều, bắt kịp xu hướng của giai đoạn công nghiệp 4.0. Trải qua nhiều phần thi kịch tính, với những ý tưởng sáng tạo, giải pháp toàn diện cùng tinh thần đồng đội vững mạnh, đội The Sixth đã xuất sắc trở thành nhà vô địch của cuộc thi The I-Factor 2019.

The Sixth – đội vô địch của The I-Factor 2019

Với việc tạo ra sân chơi The I-Factor, FE CREDIT tin rằng thế hệ trẻ của Việt Nam rất giàu tiềm năng và luôn sẵn sàng để vươn lên tầm quốc tế cùng tinh thần đổi mới của mình. Trong vai trò đơn vị dẫn đầu thị trường Tài Chính Tiêu Dùng, FE CREDIT sẽ luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên, không chỉ với sân chơi The I-Factor mà còn trong nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển các tài năng trẻ khác