Chứng khoán liên tiếp vi phạm, tiền phạt tăng gấp đôi

Theo đó, ngày 7/8, Thanh tra UBCK đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Lãnh (địa chỉ: Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Ồng Lãnh bị phạt tiền 20 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính về việc không báo cáo về việc dự kiến giao dịch mua 23.000 cổ phiếu DHA vào ngày 22/01/2018.

Trước đó, ngày 3/8 là xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành số tiền 60 triệu đồng lý do đơn vị này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý 2 năm 2017; Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2017 bị lỗ…

Kế đó, mức phạt 42,5 triệu đồng được dành cho ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long về việc bầu ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Còn chịu phạt 60 triệu đồng là Cty cổ phần Container Việt Nam (địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vì có hành vi vi phạm công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; đồng thời chưa trình bày đầy đủ về giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ của công ty…

Đại diện UBCKNN cho biết trước tình hình biến động của thị trường, UBCKNN đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của UBCKNN và hai Sở giao dịch chứng khoán tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, hoạt động giao dịch chứng khoán, giao dịch của các cổ phiếu có nhiều biến động, phối hợp giám sát TTCK cơ sở và TTCK phái sinh; tăng cường thanh kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia TTCK.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, UBCKNN đã triển khai 26 đoàn thanh, kiểm tra, trong đó có 13 đoàn kiểm tra đột xuất, tập trung vào hoạt động giao dịch, chào bán chứng khoán. Trên cơ sở kết quả tăng cường giám sát, thanh kiểm tra, trong 7 tháng đầu năm 2018, UBCKNN đã xử phạt hành chính đối với 231 tổ chức, cá nhân vi phạm (gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017), với tổng số tiền xử phạt hơn 11 tỷ đồng (gần bằng 2 lần so với cùng kỳ năm 2017) trong đó xử phạt 03 vụ thao túng giá chứng khoán với tổng tiền phạt là 1,65 tỷ đồng; tích cực phối hợp với cơ quan công an để xác minh, điều tra đối với một số vụ việc trên TTCK, tăng cường phối hợp giữa hai bên trong giám sát, phát hiện, kịp thời xử lý các hiện tượng thao túng, lũng đoạn thị trường.

Theo lãnh đạo UBCK phụ trách công tác thanh tra, trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp gia tăng chất lượng tăng trưởng cho thị trường, hướng tới mục tiêu TTCK phát triển ngày càng bền vững, công khai, minh bạch.

Trao đổi, bà Nguyễn Thị Chân Phương cho Tiền Phong biết: “Hiện UBCKNN đang rà soát, đánh giá, hoàn thiện các giải pháp về chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật chứng khoán (sửa đổi), hướng tới tạo dựng khung khổ pháp lý vững chắc cho sự phát triển của thị trường như nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường; khuyến khích và nâng cao chất lượng quản trị công ty, công bố thông tin theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế CBTT”.

Cũng theo bà Phương điều này cũng sẽ tạo cơ chế xử lý CTCK hoạt động kém hiệu quả và thúc đẩy tổ chức kinh doanh chứng khoán phát triển; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường; phát triển cơ sở nhà đầu tư...

Từ đầu năm 2018 đến nay, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh. Trong Quý I/2018 và đầu tháng 4, chỉ số VnIndex đã tăng từ mức 984,24 điểm vào cuối năm 2017 lên 1.204,33 điểm tại phiên giao dịch ngày 9/4/2018. Tuy nhiên, sau đó chỉ số VnIndex đã sụt giảm xuống mức 893,16 điểm tại ngày 11/7/2018.

Khánh Minh