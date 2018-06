Chứng khoán, USD chao đảo cùng nhịp đập thị trường thế giới

Một tuần biến dộng dữ dội

Thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua biến động dữ dội. Đồng USD liên tục tăng giá lên mức cao nhất 11 tháng. Các đồng Euro và NDT giảm giá nhanh. Chỉ số Dow Jones rớt 400 điểm chỉ trong 1 phiên, xóa sạch đà tăng trong cả năm. Trong khi đó, chỉ số ShangHai phiên 19/6 rớt gần 4%, Hang Seng bốc hơi hơn 900 điểm. Hơn 1.000 cổ phiếu Trung Quốc giảm sàn 10% vì lời đe dọa áp thuế của tổng thống Mỹ Trump. Còn giá dầu Brent sụt hơn 2% xuống thấp nhất từ giữa tháng 4/2018.

Căng thẳng thương mại leo thang khiến thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones trượt dốc liền 8 phiên liền. Các chỉ số S&P 500 hay chỉ số Nasdaq Composite cũng để mất hàng chục điểm. Còn các thị trường mới nổi như Hồng Kông, Thượng Hải liên tiếp chịu áp lực bị bán ròng. Cơn tháo chạy của các quỹ đầu tư khiến thị trường châu Á rơi vào thảm cảnh bốc hơi hàng chục tỷ UDS.

Tại Việt Nam, chỉ trong 3 phiên giảm điểm tuần này, vốn hóa thị trường đã mất đi tới 9 tỷ USD - tài sản của các đại gia cũng theo đó bay hơi hàng ngàn tỷ. Phiên giao dịch 22/6 mở cửa với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Những tín hiệu không mấy tích cực từ TTCK Mỹ, châu Á đã ảnh hưởng không nhỏ tới TTCK Việt Nam.

Phiên giao dịch chiều 22/6 dù đóng cửa theo chiều đi lên với chỉ số VnIndex tăng 13,77 điểm lên 983,17 điểm; Hnx-Index tăng 1,6 điểm lên 111,76 điểm; Upcom-Index cũng về sát tham chiếu nhưng thanh khoản thị trường vẫn ở mức rất thấp với giá trị khớp lệnh toàn thị trường chỉ đạt gần 3.600 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng là điểm nhấn đáng chú ý khi họ tiếp tục mua ròng khoảng 137 tỷ đồng.

Trong nước, giá USD ghi nhận những ngày biến động. Ngày 22/6, tỷ giá trung tâm sau khi được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng phiên đầu tuần đã lùi về ở mức 22.620 đồng, giảm nhẹ. Tuy nhiên, đi ngược lại, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng mạnh. Tại Vietcombank và BIDV, giá USD hiện niêm yết ở mức 22.860-22.930 đồng (mua vào - bán ra), cùng tăng 30 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Giá USD của ngân hàng Techcombank tăng 30 đồng, hiện ở mức 22.860 - 22.940 đồng. Giá bán USD của nhà băng này đang ở mức cao nhất. Ngoài thị trường tự do, giá USD đã vượt qua mốc 23.000 đồng ở chiều bán lên đến hơn 23.100 đồng. So với cách đây 1 tuần, giá USD tự do đã tăng 100 đồng.

Sức khỏe nền kinh tế Việt Nam đến đâu?

Đồng USD liên tục tăng giá lên mức cao nhất trong gần 1 năm qua và chính sách thương mại thắt chặt của Mỹ đang đem vô số tác động khiến thị trường tài chính thế giới đang hứng chịu những phiên giảm điểm mạnh và đặc biệt là các TTCK mới nổi đang ảnh hưởng rất nặng nề.

Liên quan tỉ giá, ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng phòng Môi giới chi nhánh TPHCM CTCK Vndirect cho rằng, tỉ giá tăng là do hội tụ nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu do FED tăng lãi suất, nước ngoài rút vốn. Bên cạnh đó, NHNN đang linh hoạt điều tiết giá niêm yết tỷ giá trung tâm, rồi cung cầu trên thị trường và hiện tượng đầu cơ vàng chênh lệch (hiện giá vàng thế giới thấp hơn trong nước 1,6 triệu đồng/lượng). Theo ông Tuấn, thị trường ngoại hối vẫn ổn định bởi quan hệ cung cầu ngoại tệ của Việt Nam khá ổn, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao kỷ lục và mức độ tăng tỷ giá VND/USD thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới và khu vực.

Về chứng khoán, phân tích của các công ty BVSC, SSI cho thấy, so với các thị trường mới nổi, thị trường Việt Nam có sự khác biệt như kinh tế tăng trưởng ổn định với mức lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Tăng trưởng GDP cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục tốt lên. Cụ thể, trong ngắn hạn, đại diện SSI cho rằng, các thông tin bên ngoài có thể còn tạo ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam trong vài tuần cho đến khi báo cáo vĩ mô và hoạt động kinh doanh 6 tháng công bố.

Còn bà Nguyễn Ngọc Lan, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco) lại nhấn mạnh thị trường đang chịu ảnh hưởng của khá nhiều yếu tố thiếu tích cực, đặc biệt từ các yếu tố vĩ mô liên quan đến tình hình thế giới như việc rút vốn của khối ngoại và những lo ngại về chiến tranh thương mại. Bên cạnh đó, theo bà Lan, yếu tố vĩ mô trong quý II/2018 của Việt Nam khả năng lạm phát có dấu hiệu tăng tốc, GDP giảm tốc, ngành du lịch có dấu hiệu giảm tốc… Vì vậy, trạng thái tâm lý thận trọng của giới đầu tư là dễ hiểu.

Giá USD hạ nhiệt Chiều 22/6, tỉ giá USD/VND đã quay đầu sụt giảm so với sáng cùng ngày. Theo đó, Vietcombank điều chỉnh giảm 15 đồng so với sáng, đưa giá mua-bán xuống còn 22.840-22.910 đồng. Eximbank cũng giảm 30 đồng xuống còn 22.840-22.910 đồng. Các nhà băng khác cũng đưa giá bán về quanh mức này. Cùng thời điểm, giá đô la tự do cũng hạ nhiệt giảm còn 23.000-23.120 đồng, giảm 59 đồng so với chiều hôm trước. Thông tin từ các NHTM, nhu cầu mua ngoại tệ của doanh nghiệp cũng giảm nhẹ, thanh khoản tốt.

Khánh Huyền