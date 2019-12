Chuyến bay thứ 900.000 trong năm 2019 hạ cánh xuống Nội Bài

Quảng cáo

Sáng nay 7/12, chuyến bay mang số hiệu VN216 cất cánh từ sân bay Tân Sơn hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 9h10, đánh dấu chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo Chủ tịch VATM Phạm Việt Dũng, những năm gần đây, việc gia tăng nhu cầu di chuyển nội địa và sự bùng nổ đầu tư trực tiếp nước ngoài đang giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới.

Nằm tại vị trí cửa ngõ giao thương hàng không của khu vực, vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam đang có mật độ bay và tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới (khoảng 10% năm). Bình quân một ngày có trên 2.000 chuyến bay trên bầu trời Việt Nam.

Theo ông Dũng, dự kiến trong năm 2019, VATM sẽ điều hành khoảng 963.000 chuyến, tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Tổng doanh thu đạt 4.119 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2018; nộp ngân sách nhà nước 3.018 tỷ đồng, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2018.

Tới năm 2030, năng lực điều hành bay của VATM có thể đáp ứng lưu lượng hoạt động bay trong toàn bộ các FIR của Việt Nam đến 1,5 triệu lần chuyến/năm, đồng thời bảo đảm chất lượng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo đúng các chuẩn mực quốc tế được Bộ GTVT và ICAO công nhận, tăng cường năng lực quản lý điều hành bay tại các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho rằng, đây là mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của VATM. Sự kiện này cũng thể hiện lớn mạnh của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam sau 25 năm chính thức tiếp nhận quyền điều hành bay phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (1994-2019).

Ngày 7/12/2019 cũng là ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và 25 năm Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (8/12/1994-8/12/2019).

25 năm qua, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã điều hành an toàn cho trên 9,5 triệu chuyến bay, trong đó 5,7 triệu lần chuyến bay hoạt động trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh chuyến bay mang số hiệu VN216 cất cánh từ sân bay Tân Sơn hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sáng nay:

Hai xe phun vòi rồng chào đón chuyến bay 900.000 hạ cánh xuống Nội Bài

Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT và VATM chào đón tổ điều hành chuyến bay thứ 900.000

Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT chụp ảnh cùng tổ điều hành chuyến bay VN216

Những hành khách trên chuyến bay thứ 900.000 bước xuống Nội Bài

Tuấn Nguyễn