Chuyển giao trong thời Covid-19, thách thức hay cơ hội?

“Gia tài” gây dựng hơn ba thập kỷ

Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng chính là người đã sáng lập lên công ty xây dựng này từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ba thập kỷ trôi qua, từ một văn phòng với hai chục nhân viên, đến tháng 6 năm 2020 vừa rồi, Hòa Bình được xướng danh trở thành Nhà thầu xây dựng có uy tín cao nhất Việt Nam (theo Vietnam Report) và quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam (so sánh theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 của 3 công ty xây dựng lớn nhất cả nước). Trong 3 thập kỷ ấy, cứ 5 năm, doanh thu của Hòa Bình lại tăng gấp 5 lần và con số ấy đã lên tới hơn 18 ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Chủ tịch Lê Viết Hải phát biểu tại lễ chuyển giao thế hệ lãnh đạo

Qua ba thập kỷ gây dựng, có lẽ với nhà sáng lập Lê Viết Hải và rất nhiều lớp người đi trước, Hòa Bình không chỉ là một doanh nghiệp, một công ty đơn thuần mà là cả một “gia tài” được đánh đổi bởi quá nhiều mồ hôi, nước mắt trong hơn một nửa quãng đời người.

Những giai đoạn đầu tiên luôn là khó khăn nhất khi thời kỳ đó, đất nước còn chưa mở cửa, ngành xây dựng tại Việt Nam chưa phát triển nhiều, hầu hết các phương pháp đều thô sơ, thiếu thốn máy móc, thiết bị hỗ trợ… Thế nhưng, kể từ cột mốc sau 3 năm hoạt động, từ khi Hòa Bình hoàn thành cải tạo và nâng cấp công trình khách sạn Riverside (đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM) – một dự án được đánh giá là có quy mô lớn, kỹ thuật thi công phức tạp lúc bấy giờ, công ty liên tục trúng thầu các dự án lớn như khách sạn International, Saigon Food Center, Tecasin Bussiness Center… Cứ như vậy, Hòa Bình xây dựng uy tín và thương hiệu của mình đối với các đối tác, khách hàng, xây dựng những công trình lớn nhỏ từ Bắc vào Nam.

Dự án BRG Park Residence do Hòa Bình thi công

Một trong những siêu dự án mà Hòa Bình tham gia xây dựng là dự án Saigon Centre do Keppel Land WATCO II và Keppel Land WATCO III làm chủ đầu tư vào năm 2014. Đây cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng của Tập đoàn Hòa Bình khi tham gia đấu thầu quốc tế và vượt qua nhiều nhà thầu “ngoại” để thắng thầu, chính thức trở thành tổng thầu của một công trình mang đẳng cấp quốc tế. Saigon Centre có quy mô 43 tầng nổi, 6 tầng hầm có độ sâu 28 m, kết cấu thuộc dạng rất phức tạp và là công trình đầu tiên trong cả nước đủ điều kiện an toàn và kỹ thuật được thi công kết cấu các tầng trên trong khi phần dưới vẫn đưa vào khai thác kinh doanh. Thương hiệu Hòa Bình liên tiếp được các chủ đầu tư tín nhiệm giao thầu các dự án lớn trên khắp cả nước, có thể kể đến như dự án Estella Heights, Cocobay Đà Nẵng, Aqua Central, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất, Aeon Mall Hà Đông, Vinhomes Ocean Park, Celadon City… Có những khoảng thời gian, Hòa Bình có đến trên dưới 100 công trình cùng lúc sáng đèn thi công ngày đêm.

Ở dự án nào, dù dân dụng, nghỉ dưỡng hay công nghiệp, Hòa Bình đều nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Ông Yap Vooi Son – Tổng Giám đốc Gamuda Land tại TP.HCM cho biết: “Là một nhà đầu tư uy tín, Gamuda Land đã nghiên cứu rất kỹ khi lựa chọn Hòa Bình trở thành nhà thầu để tham gia phát triển những dự án”. Còn tại siêu dự án công nghiệp Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, ông Cao Văn Đoàn – Trưởng phòng Xây dựng dự án Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: “Trong thời gian thi công, Hòa Bình đã huy động nhân lực cũng như thiết bị máy móc rất tốt để đáp ứng tiến độ của dự án đề ra”.

TGD Lê Viết Hiều tuyên thệ

Không chỉ nhận được sự tín nhiệm từ chủ đầu tư, những khách hàng trực tiếp sống tại những dự án mà Hòa Bình xây dựng cũng cảm thấy rất hài lòng. Anh Lê Quốc Bảo – cư dân tại dự án Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) cho biết: “Khi đi qua những dự án lớn tại trung tâm thủ đô Hà Nội, tôi thường bắt gặp logo màu xanh của Hòa Bình. Sang Vinhomes Ocean Park mua nhà, một lần nữa, lại bắt gặp logo ấy, cảm thấy yên tâm về chủ đầu tư, về nhà thầu Hòa Bình. Bởi nhà thầu phải uy tín thì mới được chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam giao xây nhiều tòa nhà đến như vậy”. Sau 7 tháng chuyển đến sống tại dự án, anh hoàn toàn cảm thấy hài lòng về chất lượng xây dựng. Cũng là một cư dân tại dự án Imperia Sky Garden (Hà Nội), anh Lê Văn Tám – Chủ tịch HĐQT công ty Gia Hưng Phát bày tỏ sự tâm đắc của mình với công trình do Hòa Bình xây dựng: “Tôi thật sự rất hài lòng với chất lượng xây dựng tuyệt vời của Hòa Bình tại dự án này. Bây giờ, cứ thấy dự án nào Hòa Bình xây dựng là tôi tin tưởng và khuyên người thân của mình nên mua”.

Chuyển giao trong thời Covid-19, thách thức hay cơ hội?

“Gia tài” đồ sộ của Hòa Bình đã được chuyển giao vào cuối tháng 7, HĐQT Tập đoàn đã bổ nhiệm người điều hành mới Lê Viết Hiếu, con trai của ông Lê Viết Hải làm tổng giám đốc. Bước ngoặt quan trọng này diễn ra ngay trong giai đoạn khi mà đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở khắp các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, nên trọng trách của tân tổng giám đốc nhiều nặng nề. Chia sẻ tại lễ chuyển giao thế hệ vào cuối tháng 11, ông Lê Viết Hiếu bày tỏ: “Điều hành một tập đoàn xây dựng hàng đầu và uy tín nhất Việt Nam, đối với tôi, đây là một niềm vinh dự quá đỗi lớn lao, một cơ hội cống hiến cho sự phát triển của Tập đoàn, một sứ mệnh rất đáng tự hào. Nhưng, cùng với đó là cam go, thử thách”.

Trách nhiệm đầu tiên mà có lẽ ai cũng nhận ra là làm thế nào để đưa công ty phục hồi hậu Covid-19 một cách nhanh chóng. Với ảnh hưởng to lớn từ dịch bệnh, cũng như đa số những doanh nghiệp khác, khoảng thời gian này rất khó khăn khi Hòa Bình bị ảnh hưởng nặng nề, một số dự án dừng thi công. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, HBC đạt 8.044 tỷ doanh thu và 63 tỷ lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 41% và 74% so với 9 tháng đầu năm ngoái. So với kế hoạch năm 2020 là 12.500 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tính đến quý III/2020, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện được tương ứng 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Bài toán mà Tân Tổng giám đốc Lê Viết Hiếu và thế hệ lãnh đạo trẻ phải đảm nhận trong ngắn hạn là làm thế nào để dẫn dắt Hòa Bình đứng vững trước cơn sóng lớn này, đồng thời phục hồi, đảm bảo kế hoạch năm sau khúc quanh lịch sử của nhân loại – Covid 19.

Còn trong dài hạn thì sao? Có rất nhiều lần vị chủ tịch Lê Viết Hải nhắc đến hoài bão lớn của mình trong việc xuất khẩu dịch vụ xây dựng tổng hợp sang nước ngoài. Với ý nghĩ táo bạo “những gì mà dân tộc khác làm được, thì dân tộc ta cũng làm được”, Hòa Bình đã, đang học hỏi, tích lũy kinh nghiệm của những nhà thầu nước ngoài, dự án quy mô quốc tế để vươn ra thị trường nước ngoài. Đó cũng là một trong những trách nhiệm mà ông Lê Viết Hải muốn chuyển giao cho thế hệ mới duy trì và thực hiện.

“Tôi nghĩ, văn hóa là cái gốc, nếu không hiểu và không kế thừa văn hóa thì không thể kế thừa doanh nghiệp”, ông Lê Viết Hải chia sẻ. Văn hóa doanh nghiệp của Hòa Bình vô cùng đặc biệt, đến từ chính hai chữ Hòa Bình và những giá trị cốt lõi được xây dựng bao gồm Ứng xử văn minh, Hành xử chính trực, Thực thi cam kết, Tuân thủ kỷ luật, Tích hợp tinh hoa, Tích cực sáng tạo, Chủ động hợp tác. Trong cuốn Thập kỷ vàng – Trang sử mới xuất bản vừa qua, ông Lê Viết Hải chia sẻ hoài bão của mình: “Trong thập kỷ vàng, chúng ta không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, mỗi thành viên Hòa Bình phải xem mình như một đại sứ làm lan tỏa văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của Tập đoàn, đó là tinh thần yêu chuộng hòa bình, lấy nhân ái và vị tha làm nền tảng cho cuộc sống”. Chỉ khi thế hệ F2 của Hòa Bình chèo lái con thuyền này theo đúng kim chỉ nam đã được xây dựng vững chãi từ thế hệ trước, Hòa Bình mới đúng thật sự là Hòa Bình.

Niềm tin vào một thế hệ mới

Dù có những thách thức to lớn, những gian nan đang hiện hữu nhưng khi nói về Tân Tổng giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình, Chủ tịch Lê Viết Hải vững tin: “Tôi nghĩ là tổng giám đốc sẽ tiếp tục đưa Hòa Bình phát triển, sẽ viết nên một trang sử mới cho Hòa Bình, đó là Hòa Bình ở thị trường toàn cầu. Ở trong nước, coi như tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình là đưa Hòa Bình thành công ty hàng đầu rồi. Bây giờ sứ mệnh của tổng giám đốc và ban lãnh đạo là đưa Hòa Bình thành một công ty có tên tuổi trên thế giới”.

Nói về những thuận lợi, thách thức của cuộc chuyển giao tối quan trọng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, một đối tác chiến lược nhiều năm của Hòa Bình cho rằng cả thuận lợi và thách thức lớn nhất đều đến từ yếu tố con người. “Lãnh đạo mới thì phải chịu rất nhiều áp lực bởi được kỳ vọng phải làm được gì tốt hơn, vĩ đại hơn so với bậc tiền nhiệm. Lợi thế sẽ cân bằng bất lợi nếu lãnh đạo trẻ có sự khiêm tốn, cũng như chủ động bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm bằng việc học hỏi, lắng nghe đồng thời dũng cảm đưa ra ý tưởng mới và bảo vệ được ý tưởng của mình để tạo ra đột phá, tạo ra trang sử mới”. Còn với bà Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng, bà chia sẻ quan điểm về độ khác biệt về tư duy giữa hai thế hệ: “Tư duy của thế hệ F1 và F2 chắc chắn sẽ có độ vênh nhất định, nhưng vừa là thách thức vừa là lợi thế bởi thế hệ F2 được trang bị đầy đủ hành trang, kĩ năng theo chuẩn hóa quốc tế”.

Chia sẻ về trọng trách giao phó, tân tổng giám đốc không cho đó là một áp lực, trong điều hành công ty sẽ luôn đặt câu hỏi để thống nhất ý kiến và phương thức thực hiện tốt nhất thay vì ra quyết định. “Nho phải bị ghiền nát để có thể làm ra rượu. Kim cương chỉ được tạo ra dưới áp lực lớn. Oliu phải bị nén để tạo ra dầu. Hạt giống chỉ nảy mầm trong bóng tối. Mỗi khi bạn cảm thấy như bị ghiền nát, áp lực, dồn nén hay chìm trong bóng tối, bạn đang ở trong một môi trường đổi mới, tiến hóa đầy uy lực. Đây là giai đoạn chúng ta đang đứng trước những thách thức và khó khăn không nhỏ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng nhau đổi mới, cải tiến, sáng tạo và đồng lòng vượt qua khó khăn, trở ngại này”, Lê Viết Hiếu chia sẻ đầy tâm huyết.

