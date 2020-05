'Chuyện lạ' về chuyến bay đón người Việt từ Mỹ về nước

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ trên chuyến bay thẳng về nước hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh)

Trong 2 ngày (7-8/5), Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam và Hoa Kỳ để Vietnam Airlines thực hiện thành công chuyến bay số hiệu VN1 từ San Francisco (California, Hoa Kỳ) về Vân Đồn.



Chuyến bay đã đưa công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam hồi hương, chiều ngược lại đón hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước. Đa số công dân Việt Nam hồi hương lần này dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá tại Mỹ đóng cửa.



Đại diện Vietnam Airlines cho biết, Hoa Kỳ không phải điểm đến thường lệ của hãng, đường bay dài (tổng chiều dài bay đi và về hơn 25.000km), nên đòi hỏi sự phối hợp đặc biệt giữa nhà chức trách 2 nước. Công tác xin cấp phép bay trải qua nhiều khâu với nhiều đơn vị trong nhiều ngày, để nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép bay.



Chuyến bay được khai thác bằng máy bay lớn nhất, hiện đại nhất của Vietnam Airlines (Boeing 787-10). So với tổ bay của một chuyến bay chặng dài thường lệ chỉ cần 14 đến 16 người, chuyến VN1 huy động số lượng thành viên tổ bay lên tới 28 người (8 phi công, 16 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất). Việc này nhằm đảm bảo an toàn bay, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của tổ bay.



Cơ trưởng chuyến bay có hơn 26 năm kinh nghiệm, là người lái Boeing 787-9 và Boeing 787-10 đầu tiên của Vietnam Airlines từ nơi lắp ráp ở Hoa Kỳ về Việt Nam vào các năm 2015, 2019.



Toàn bộ hành trình khứ hồi từ lúc cất cánh tại Nội Bài, đến Hoa Kỳ và trở về Vân Đồn kéo dài hơn 33 tiếng.



Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, hạn chế di chuyển, giao tiếp trong quá trình phục vụ. Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Mỗi hành khách được Vietnam Airlines cung cấp 2 khẩu trang kháng khuẩn để sử dụng trong suốt hành trình.



Sau khi hạ cánh tại Vân Đồn, tất cả hành khách được cách ly tập trung theo quy định, còn tàu bay được vệ sinh, khử trùng toàn bộ.

Chuyến bay kể trên đã bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu do vướng một số thủ tục cấp phép từ phía nhà chức trách Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam vẫn chưa có đường bay thẳng thường lệ tới Mỹ, các chuyến bay giữa 2 nước đều phải quá cảnh qua nước thứ 3.



Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các đường bay quốc tế dừng khai thác, Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến bay đón công dân mắc kẹt từ nhiều quốc gia trên thế giới về nước.



Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi Hoa Kỳ.

Công dân Việt Nam làm thủ tục tại sân bay ở San Francisco, Hoa Kỳ Công dân Việt Nam làm thủ tục lên chuyến bay tại sân bay ở San Francisco, Hoa Kỳ Một hành khách sử dụng xe lăn trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về nước. Hành khách xuống tàu tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) Toàn bộ tổ bay và nhân viên mặt đất mặc đồ bảo hộ y tế phục vụ chuyến bay. Các công dân Việt Nam từ Hoà Kỳ về nước làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Chuyến bay đặc biệt huy động số lượng thành viên phi hành đoàn gần gấp đôi so với một chuyến bay đường dài thường lệ, với tổng số 28 người.

Lê Hữu Việt