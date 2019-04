Cổ đông Sacombank kiến nghị chia cổ tức 2700 tỷ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2019 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank là 2.247 tỷ đồng, vượt 22,3% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, mức tăng trưởng tín dụng được kiểm soát trong biên độ cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhưng cơ cấu tín dụng đã được điều chỉnh theo hướng tăng cho vay phân tán nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm về mức 2,11%, điều này cho thấy hiệu quả và tiến độ xử lý nợ xấu được chú trọng, đảm bảo theo đúng kế hoạch của Hội đồng quản trị đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ngoài ra, Sacombank cũng đã tái sắp xếp thành công bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực, gia tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới. Bên cạnh đó, Sacombank cũng đã đẩy nhanh tiến trình thực hiện dự án Basel 2 với mục tiêu hoàn thành vào năm 2019 theo lộ trình cam kết với NHNN, song song với việc triển khai thành công các dự án công nghệ thông tin như nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 và phiên bản mới Internet banking, Mobile banking; xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM; thực hiện phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng LOS; ra mắt ứng dụng quản lý tài chính Sacombank Pay… nhằm gia tăng năng lực quản trị rủi ro cũng như mang đến các giải pháp tài chính trọn gói và ưu việt cho khách hàng. Tổ chức định mức tín nhiệm Moody’s cũng đã nâng mức đánh giá triển vọng từ “tiêu cực” lên “ổn định”.

Năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Tổng tài sản dự kiến đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%, trong đó cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Bà Nguyễn Thạch Đức Diễm, Tổng giám đốc cho biết NH đang xử lý nhanh tài sản tồn đọng

“Trong năm 2019, trên cơ sở những thành quả đạt được và những tồn tại còn phải xử lý trong quá trình tái cơ cấu, đòi hỏi Sacombank cần tăng tốc hơn nữa bằng việc xác lập các mục tiêu và định hướng khá thách thức. Theo đó, Sacombank sẽ tiếp tục gia tăng quy mô và thị phần, gia tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số và tích cực tái cơ cấu, xử lý nhanh các tài sản tồn đọng, từng bước khôi phục và khẳng định vị thế của Ngân hàng”, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank chia sẻ về kế hoạch năm 2019 của Sacombank.

Chia sẻ tại Đại hội, các cổ đông mong mỏi NHNN cho phép Sacombank sớm chia cổ tức, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với Ban lãnh đạo và định hướng phát triển hiện tại của Sacombank.

Trả lời các câu hỏi của cổ đông, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, qua hơn hai năm tái cấu trúc, Sacombank đang từng bước lấy lại vị thế trên thị trường, vì thế đã giảm được lãi suất huy động, tăng lãi suất cho vay, thể hiện qua kết quả kinh doanh quý I/2019 khả quan. Sacombank sẽ tiếp tục tập trung xử lý tài sản không sinh lời, nợ xấu và giúp Ngân hàng tăng trưởng cao hơn. Năm 2019 là giai đoạn ổn định của Sacombank để từ năm 2020 là giai đoạn tăng tốc.

Về vấn đề chia cổ tức, ông cho biết hiện Sacombank còn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận để lại, ngân hàng đã chỉnh sửa Đề án tái cấu trúc để đề nghị NHNN cho chia cổ tức sớm hơn. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ đẩy mạnh các hoạt động để ngân hàng giảm nhanh nợ xấu và rút ngắn quá trình tái cấu trúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thuần - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN cho biết NHNN ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo Sacombank trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực này đã nhận được sự tin tưởng của các tổ chức kinh tế cũng như sự đồng lòng gắn bó của cáckhách hàng. NHNN nhận định đây là một thành tích to lớn mà Sacombank đã đạt được. Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu Sacombank tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, tập trung xử lý nợ xấu và hạn chế phát sinh nợ xấu trong tương lai. Ngoài ra, NHNN tin rằng Sacombank sẽ không ngừng phát triển và sớm quay lại là một trong những ngân hàng thương mại vững mạnh nhất tại Việt Nam.

Với phương châm “lấy khách hàng là trọng tâm, nhân sự là nòng cốt”, năm 2019, Sacombank sẽ tiếp tục hành trình tiên phong bằng tinh thần kiện toàn và tăng tốc, đột phá và sáng tạo để trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Trong quý 1/2019, Sacombank tiếp tục chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn với hiệu quả, thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau: lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 110,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt hơn 425 ngàn tỷ đồng (tăng 4,7% so với đầu năm), cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng mạnh trong quý 1/2019 đạt hơn 385 ngàn tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Tái cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng thận trọng, cho vay khách hàng đạt hơn 271 ngàn tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm.

Các nguồn thu nhập của Sacombank trong quý 1/2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng thu nhập thuần đạt 3.542 tỷ đồng, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.458 tỷ đồng, tăng 47%. Các hoạt động kinh doanh khác cũng có sức tăng trưởng ấn tượng, thu dịch vụ đạt 642 tỷ đồng, tăng 18%; thu kinh doanh ngoại hối đạt 113 tỷ đồng, tăng 108,6%. Thu từ hoạt động khác tăng tới gần 4,5 lần, đạt 304 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/03/2019, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tiếp tục giảm từ 2,11% xuống mức 2,08%.

Khánh Huyền