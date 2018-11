Có hiện tượng mạo danh Him Lam mở bán dự án ‘Him Lam Bình Chánh’

Thông tin về các dự án này được cung cấp bởi một số nhân viên môi giới Bất động sản tự do thông qua hình thức phát tờ rơi quảng cáo, liên hệ qua điện thoại… Đỉnh điểm là “Lễ Khai trương mở bán Him Lam Bình Chánh” được công khai tổ chức tại Trung tâm hội nghị 7 Kỳ Quan vào ngày 18/11/2018 vừa qua. Đáng lưu ý, vào cùng ngày cùng thời điểm, dự án mang tên “Him Lam Nam Sài Gòn” cũng tổ chức một hoạt động mở bán, giới thiệu sản phẩm tại địa điểm trên.

Sau khi tìm hiểu và tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, Công ty Him Lam khẳng định, việc các đơn vị cố ý đặt tên, mở bán sản phẩm với tên gọi “Him Lam Bình Chánh”, “Him Lam Nam Sài Gòn”, … là hành vi “mạo danh”, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu độc quyền của Công ty Him Lam. Công ty Him Lam sẽ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để bảo vệ quyện lợi chính đáng của mình.

Hiện nay, Công ty Him Lam không hề triển khai, mở bán bất cứ dự án nào mang tên “Him Lam Bình Chánh” hay “Him Lam Nam Sài Gòn” tại khu vực huyện Bình Chánh; ngoài Khu dân cư Him Lam 6A đã được hoàn tất và bàn giao từ lâu. Đặc biệt, Công ty Him Lam và các đối tác liên kết bán hàng chưa bao giờ và không bao giờ phát tờ rơi để giới thiệu dự án và để bán sản phẩm nhà đất của Công ty Him Lam.

Mọi thông tin về dự án do Công ty Him Lam làm Chủ đầu tư đều được đăng tải công khai qua các kênh thông tin chính thức sau đây:

Website: http://www.himlam.com/

Facebook: https://www.facebook.com/himlandlandcorp/

Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu thông tin các dự án của Công ty Him Lam qua hai kênh chính thức nêu trên hoặc liên hệ số Hotline: 0939.559.659 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.

Với tiêu chí “Trách nhiệm – Chuẩn mực – Minh bạch – Tận tâm – Chia sẻ”, Công ty Him Lam luôn nỗ lực đem tới những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, tạo dựng được lòng tin vững chắc bằng chính sự minh bạch, văn minh trong mọi hoạt động. Qua đó, khẳng định vai trò của một Chủ đầu tư uy tín trong thị trường Bất động sản Việt Nam.

P.V