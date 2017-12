Còn 2 ngày, Hải quan phải thu trên 2.700 tỷ cho ngân sách

Chiều 29/12, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết: Tính đến hết ngày 28/12, toàn ngành đã thu được 292.215 tỷ đồng, đạt 102% dự toán thu, 99% chỉ tiêu phấn đấu,... Đến nay, đã có hơn 10 cục hải quan tỉnh, thành phố vượt cả 2 chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 (chỉ tiêu pháp lệnh do Bộ Tài chính giao và chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao), như: Khánh Hòa, Lào Cai, Cần Thơ, Hà Nam Ninh, Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Bình, Đồng Tháp.

Đồng thời, một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu lớn đạt tỷ lệ thu trong khoảng 91% đến 96% chỉ tiêu phấn đấu, như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Cục Hải quan TPHCM là đơn vị được giao số thu lớn nhất nước với 109.000 tỷ đồng, tăng 7,75% so với thực tế thu NSNN năm 2016. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo cục này cho biết, đến hết ngày 27/12, đơn vị thu được 106.060 tỷ đồng tiền thuế, đạt 97,3% so với kế hoạch.

Tại cuộc họp giao ban ngày 28/12, ông Đinh Ngọc Thắng, Phó cục trưởng phụ trách cục đã chỉ đạo các đơn vị bám sát tình hình thực tế, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, phân tích và báo cáo nhanh tình hình số thu qua tin nhắn để lãnh đạo cục nắm số liệu và kịp thời chỉ đạo; Đồng thời, các chi cục phải phân công cán bộ công chức làm việc cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (ngày 30 và 31/12) với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Cục đề nghị các chi cục rà soát thông tin hàng hóa (manifest), thống kê các tàu đã làm thủ tục tại cảng, liệt kê lượng container đã hạ bãi để vận động doanh nghiệp (DN) mở tờ khai và làm thủ tục nộp thuế theo quy định trước ngày 31/12/2017. Đối với các chi cục có số thu lớn như Chi cục Hải quan khu vực 1, khu vực 3, Hiệp Phước, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đề nghị tạo mọi điều kiện để các DN xe hơi, xăng dầu, hàng tiêu dùng làm thủ tục và nộp thuế theo quy định trước ngày 31/12/2017.

Làm việc tại các đơn vị trong hai ngày 28 và 29/12, ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách cục chỉ đạo: “Hơn ai hết, thời điểm này lãnh đạo đơn vị và cán bộ công chức phải nỗ lực 200%, làm việc hết sức mình bằng sự tận tâm và nhiệt huyết nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước”.

Năm 2017, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước đạt 285.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 23.750 tỷ đồng. Sau đó, ngày 19/4, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 14 giao toàn ngành phải phấn đấu thu đạt 290.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu cho toàn ngành phải thu đạt 295.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 24.583 tỷ đồng.

​Tuấn Nguyễn