Con Cưng đổ lỗi vi phạm nhãn mác cho nhà sản xuất

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT công ty CP Con Cưng cho biết đơn vị mình có khoảng 350 siêu thị. Công ty có 2 hình thức tự sản xuất trong nước và gia công, trong đó 70% là sản xuất trong nước, 30% là sản xuất ở nước ngoài. Ông Minh cho rằng Con Cưng ưu tiên sản phẩm từ Thái Lan vì khoảng cách gần, giá thành tốt, phù hợp với chất lượng của người Việt Nam.

Về việc công ty treo thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng phát hiện Con Cưng nhập hàng không chính hãng, ông Minh giải thích "việc này để chứng tỏ sản phẩm của Con Cưng là chính hãng. Việc công bố thưởng 1 tỷ đồng này là cam kết của Con Cưng về 100% nguồn gốc xuất xứ".

Ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch HĐQT công ty CP Con Cưng

Từ chối trả lời về các sản phẩm khi cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng, công ty chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ của sản phẩm, ông Minh đề nghị câu trả lời hợp lý nhất là chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng.

“Con Cưng có 10.000 sản phẩm. Để chứng minh 10.000 sản phẩm cho từng sản phẩm một rất nhiều thủ tục phức tạp. Do đó câu trả lời hợp lý nhất là kết luận của cơ quan chức năng. Hơn nữa, công ty có thuê đơn vị kiểm toán quốc tế riêng, đây là một trong 4 đơn vị kiểm toán lớn nhất thế giới làm việc với Con Cưng suốt nhiều năm chắc chắn những giấy tờ đó sẽ được kiểm toán” – đại diện Con Cưng nói.

Con Cưng đổ rằng lỗi tem nhãn là do khâu sản xuất, thiết kế từ Thái Lan

Về câu hỏi Con Cưng có tính đến chuyện khởi kiện nhà sản xuất Thái Lan với sản phẩm lỗi này không? Ông Minh cho rằng: “Đối tác WWW International Incorporated (Thailand) Co., Ltd là đối tác lớn, có uy tín ở Thái, họ đã làm việc với Con Cưng trong 2 năm qua, cung cấp những sản phẩm có chất lượng. Cũng như bất kỳ công ty nào, lỗi trong ngành may mặc là có thể xảy ra. Trong sự cố này, Con Cưng đã phát hiện sai sót trong thiết kế nên đã lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm, dù điều này ảnh hưởng đến doanh số của Con Cưng. Con Cưng sẽ làm việc với đối tác Thái để gửi trả lại đơn hàng”.

Khi được hỏi, nếu đơn vị cung cấp có dấu hiệu giả mạo thì Con Cưng sẽ xử lý thế nào, đại diện Con Cưng nói, có hợp đồng làm việc với đối tác, đối tác có trách nhiệm làm đúng những gì mô tả với Con Cưng. Nếu làm khác đi thì đối tác đó phải chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan chức năng.

Ông Minh cũng lí giải việc rất nhiều mặt hàng có sai phạm về nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trong ghi nhận của Quản lý thị trường. Theo người này cần phân biệt vi phạm nguồn gốc xuất xứ và sai sót.

"Hàng ngày các bạn bán hàng, đi chuyển hàng, những tem dán trên sản phẩm là tem phụ được bán bằng keo, 1-2 tuần, keo bóc ra thì tem rớt xuống, nếu tem rớt xuống thì gọi là vi phạm nhãn mác. Điều đó không có nghĩa là Con Cưng cố tình vi phạm nhãn mác" - đại diện Con Cưng nói.

Đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra 88 cửa hàng Con Cưng trên địa bàn TPHCM

Liên quan đến những mã vạch sản phẩm Made in Thailand nhưng lại bắt đầu bằng 0012 (không phải mã vạch Thái Lan), ông Nguyễn Quốc Minh biện bạch: “Đơn vị có đến 10.000 sản phẩm, do đó đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sản phẩm riêng. Để quản lý, Con Cưng in mã vạch quản lý nội bộ lên sản phẩm. Mã mà cơ quan chức năng quét là mã quản lý nội bộ chứ không phải là mã vạch của sản phẩm”.

Chiều 30/7, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đối với công ty CP Con Cưng. Ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho hay, việc QLTT tạm giữ các sản phẩm trong quá trình kiểm tra để tiếp tục xem xét doanh nghiệp có sai phạm hay không, chứ không phải là tịch thu hàng hóa của doanh nghiệp như nhiều thông tin lan truyền. “Vụ việc tại Con Cưng lực lượng QLTT mới phát hiện dấu hiệu vi phạm chứ chưa có kết luận là đã vi phạm” ông Hùng nhấn mạnh.

Uyên Phương