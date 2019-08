Công nghệ - ‘người bạn đồng hành’ không thể thiếu của khách hàng và tài xế!

Xóa bỏ hoài nghi, công nghệ kết nối tài xế - khách hàng

Đặt xe, giao thức ăn, giao hàng… qua ứng dụng công nghệ đã không còn xa lạ với người Việt. Phương thức quản lý tài xế, lộ trình, chi phí bằng phần mềm mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong tâm lý khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng không chỉ được phục vụ nhanh chóng, an toàn mà còn có thể tránh được những câu chuyện “dở khóc dở cười”.

Chị Ngọc Linh (Kế toán viên, Quận 5, TP.HCM) cho biết: “Từ khi đặt xe qua ứng dụng Grab, mình vừa được bác tài đến tận cửa nhà đón, vừa biết trước thông tin tài xế, giá cước và đường đi nên thấy yên tâm lắm! Mình nhớ hồi đó trong một lần đi chơi về khuya, do chú xe ôm không rành đường nên chạy vòng vo trong các con hẻm tối, mình cũng sợ lắm. May là hôm đó vẫn về nhà an toàn. Giờ có ứng dụng trên điện thoại, việc tìm kiếm đường cũng trở nên dễ dàng hơn”.

Sự cập nhật và phát triển liên tục của công nghệ đã mang lại sự tiện lợi cho cả khách hàng và các bác tài không chỉ trong việc di chuyển mà còn thay đổi thói quen thanh toán. Khi ví điện tử được tích hợp vào ứng dụng, nhiều tài xế không còn bị động khi giao dịch với khách hàng. Anh Kiều Mạnh Khiêm, tài xế GrabFood tại TP.HCM kể lại: “Tôi nhớ lần phải loay hoay chỗ này chỗ kia rất bất tiện để đổi tiền lẻ thối lại khách mà mãi không đổi được. Cuối cùng, tôi đành “chịu thiệt” một chút để khách hàng không phải đứng chờ. Sau này có ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, khách hàng có thể thanh toán nhanh chóng, mà tụi tôi cũng đỡ khó xử chuyện tiền lẻ thối lại khách. Hơn nữa là không lo rớt mất tiền trong những tình huống cập rập”.