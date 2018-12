Công ty Nhà Khang Điền bị phạt và truy thu hơn 4 tỷ tiền thuế

Công ty Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa công nhận kết quả thanh tra của Tổng cục Thuế đối với Công ty này tại thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017 với tổng mức xử phạt hơn 4 tỷ đồng.

Công ty Nhà Khang Điền xác nhận số tiền bị Tổng cục Thuế xử phạt và truy thu trên thông qua công văn số 126/2018/CV-KĐ gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Được biết, năm 2001 Công ty TNHH Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền được thành lập. Theo kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm, Công ty Nhà Khang Điền đạt doanh thu 1.337 tỷ doanh thu thuần, giảm gần một nửa so với so với cùng kỳ năm 2017. Nhưng số tiền lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 404 tỷ đồng, EPS đạt 1,055 đồng. Trong quý 3 lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 168 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH của Công ty Nhà Khang Điền đã lao dốc kể từ đầu tháng 10 tới nay, đóng cửa phiên giao dịch 27/11 với giá 27.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giảm gần 20%.

Thanh Quang