Crystal Bay ký kết độc quyền phát triển dự án Crystal Marina Bay

Sau Lễ kí kết này, các bên kì vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới cho du lịch Nha Trang và tạo tiền đề cho những cơ hội hợp tác trong các dự án tiếp theo trên cả nước.

Theo đó, Phuc An Group trở thành đơn vị phân phối độc quyền và công ty Hoàng Mai Media trở thành đơn vị tiếp thị, truyền thông cho dự án Crystal Marina Bay thuộc quyền quản lý của đơn vị chủ đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch – Tập đoàn Crystal Bay.

Ông Võ Tá Thế - Tổng Giám đốc PA Group, Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, Bà Phạm Thị Phương Thảo – Giám đốc Công ty Hoàng Mai Media ký kết Thỏa Thuận độc quyền phát triển dự án Crystal Marina Bay.

Crystal Marina Bay là tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển quốc tế lớn nhất Bắc Nha Trang – nơi khởi đầu của những trải nghiệm bất tận. Crystal Marina Bay là viên pha lê mới thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư. Đây cũng là khu vực được đánh giá có tiềm năng phát triển năng động bậc nhất Nha Trang, giúp giải quyết tình trạng quá tải, mất cân đối hạ tầng giao thông đô thị và thiếu hụt các sản phẩm du lịch, giải trí, dịch vụ lưu trú cao cấp trong khu trung tâm hiện nay.

Tọa lạc tại bến du thuyền quốc tế Ana Marina Park, vị trí là trung tâm phát triển mới của Nha Trang, Crystal Marina Bay có vị trí kim cương với địa thế hướng nhìn ôm trọn vịnh Nha Trang và toàn bộ thành phố biển xinh đẹp. Với thiết kế được phê duyệt trở thành khu nghỉ dưỡng, giải trí đa chức năng cho khách du lịch, Crystal Marina Bay có tổng tiện ích dịch vụ du lịch lên tới 106.207 m2 trong 2 tòa nhà (chiếm 65,6% tổng diện tích xây dựng). Với mật độ xây dựng chỉ 26,6%, cây xanh cảnh quan chiếm 73,4% cùng công viên biển Ana Marina Park hơn 54 hecta, tổ hợp Crystal Marina Bay mang đến trải nghiệm vui chơi giải trí phong phú cho du khách: bãi tắm biển, các hoạt động thể thao trên biển, khu phố đi dạo bờ biển, câu lạc bộ trẻ em, khu vui chơi giải trí trong nhà, hồ bơi vô cực, các phòng chiếu phim Vip, khu mua sắm du lịch, khu casino, khu spa làm đẹp, trung tâm hội nghị quốc tế…. Crystal Marina Bay được hứa hẹn là tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí biển hấp dẫn nhất Nha Trang. Sự ra đời của Crystal Marina Bay với khoảng 2.000 căn ApartHotel theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao sẽ giải quyết được đáng kể nhu cầu lớn khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế mà Crystal Bay đang đưa về Nha Trang hàng năm.

Đại diện 3 đơn vị tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, Ông Võ Tá Thế - Tổng Giám đốc công ty KW Phúc An cho biết: “Dự án Crystal Marina Bay được phát triển như một hệ sinh thái du lịch đa dạng tại Nha Trang bao gồm các căn hộ ApartHotel tiện nghi hiện đại kết hợp vô số dịch vụ du lịch mang tới trải nghiệm ấn tượng cho du khách. KW Phúc An tự tin khẳng định sẽ cùng Hoàng Mai Media và Chủ đầu tư phát triển Crystal Marina Bay là điểm đến giải trí, nghỉ dưỡng mới tại Bắc Nha Trang - một điểm đến hấp dẫn mới không thể chối từ của du khách trong và ngoài nước”,

Được quản lý và vận hành bởi Crystal Bay Hospitality - đơn vị thuộc Tập đoàn Crystal Bay giàu kinh nghiệm trong phát triển hệ sinh thái du lịch, Crystal Marina Bay sẽ là sản phẩm bất động sản độc đáo đầu tiên và duy nhất: trao quyền sở hữu ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế, quyền chia sẻ trải nghiệm các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn khách sạn cho du khách, mang tới cơ hội đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho Chủ sở hữu căn hộ.

Về Crystal Bay

Crystal Bay là đơn vị hàng đầu trong đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, mang tới cho du khách hành trình trải nghiệm du lịch trọn vẹn thông qua các dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế; vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu trú, mua sắm, giải trí, khám phá các giá trị thiên nhiên, văn hóa kết hợp du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, Crystal Bay cũng là đơn vị có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, khai thác bất động sản du lịch với nhiều dự án trọng điểm như: Cam Ranh Riveria Beach Resort & Spa, Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang... Định hướng chiến lược của Crystal Bay là góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch của Châu Á bằng việc kiến tạo những điểm đến mới và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Về KW Phúc An – PHUC AN Group.

KW Phúc An thuộc hệ thống Phuc An Group – Với với định hướng phát triển hệ thống tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, Phuc An Group mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội để sở hữu đa dạng sản phẩm bds chất lượng cao về đất nền, căn hộ, condotel, aparthotel… Với đội ngũ chuyên gia, chuyên viên tư vấn môi giới BĐS giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Phuc An Group là đối tác ngày càng được nhiều Chủ đầu tư và khách hàng lựa chọn và tin tưởng.

Về Hoàng Mai Media

Hoàng Mai Media được biết đến là đơn vị Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu, Tư vấn chiến lược marketing & PR, Quản trị quan hệ báo chí, Tổ chức sự kiện, In ấn xuất bản, Digital Marketing..

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, Hoàng Mai Media hiện là đối tác truyền thông uy tín đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản của nhiều khách hàng như: Vingroup, VinaCapital, Crystal Bay, Indochina Capital, CapitaLand, HD Mon Holdings, Kim Long Nam Group,...

Liên hệ hỗ trợ thông tin dự án: http://kwphucan.com Địa chỉ: 62 Yersin, P.Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0258 381 70 79

PV