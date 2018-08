Cục Hàng không kiến nghị Bộ GTVT cấp phép cho Bamboo Airways

Cục Hàng không cho rằng, hồ sơ của Bamboo Airways đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định, như: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép ngày 12/6/2018; Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản thanh toán (văn bản xác nhận vốn) của ngân hàng; Đồ án thành lập và khai thác hàng không; các bản sao quyết định bổ nhiệm, hợp đồng lao động; Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê tàu bay...



Ngoài ra, hồ sơ còn có các tài liệu khác, như Báo cáo tài chính họp nhất và Báo cáo kiểm toán độc lập của Cty CP tập đoàn FLC năm 2017; Bộ nhận diện thương hiệu Bamboo Airways.



Về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không, Bamboo Airways được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2017, Sở KH&ĐT Bình Định cấp thay đổi lần 2 ngày 1/8/2017. Công ty có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, thuộc loại hình TNHH một thành viên với chủ sở hữu duy nhật là Tập đoàn FLC.



Tàu bay dự kiến khai thác là A320/A321, với số lượng ban đầu là 3 chiếc (bắt đầu từ năm 2019), với hình thức không có tổ bay (thuê khô).



Quy mô khai thác từ 3-10 tàu bay trong giai đoạn 5 năm 2019-2023. Công ty đã có thỏa thuận với CDB Aviation Lease Finance (Hongkong) về việc thuê 3 tàu bay A320, thời hạn 8 năm. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC (Công ty mẹ) cũng đã ký biên bản ghi nhớ về việc mua 24 tàu bay A321 NEO. Như vậy, tuổi tàu bay dự kiến khai thác đáp ứng yêu cầu.



Bamboo Airways đã làm việc và có Biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV) về cung cấp dịch vụ mặt đất, kiếm tra an ninh, dịch vụ sân đỗ, dự kiến đỗ tàu bay qua đêm tại các cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Phù Cát, Đồng Hới, Thọ Xuân, Cát Bi. Dự kiến thực hiện từ tháng 1/2019.



Bamboo Airways cũng có Biên bản ghi nhớ về việc bảo dưỡng tàu bay, bảo dưỡng thiết bị, phụ tùng và đào tạo, biên bản cung cấp nhiên liệu .



Việc sử dụng các cảng hàng không căn cứ tại Nội Bài (Hà Nội), Phù Cát (Bình Định) và Vân Đồn (Quảng Ninh) như phương án không gây áp lực lên hạ tầng cảng hàng không Việt Nam.



Bamboo Airways phát triển mạng đường bay kết nối các đường bay trực tiếp từ Hà Nội, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thanh Hóa với thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Macau, Nhật Bản.



Từ các căn cứu trên, Cục Hàng không nhận định, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không của Bamboo Airways đầy đủ, hợp lệ...



“Căn cứ quy định hiện hành, hồ sơ của Bamboo Airways, nhu cầu thị trường, thực tiễn và khả năng giám sát an toàn hàng không, khả năng đáp ứng của hạ tầng hàng không, cục kiến nghị Bộ trưởng GTVT xem xét và thực hiện các thủ tục tiếp theo để cấp Giấy phép Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways”, Cục Hàng không kiến nghị.

Lê Hữu Việt