Cuối năm cẩn thận website bán vé máy bay giả mạo

Hình ảnh website chính thức của Vietnam Airlines tại địa chỉ www.vietnamairlines.com

Theo đó, một nữ hành khách phản ánh, cuối tháng 11, chị có nhu cầu đặt vé Hà Nội – Đà Lạt, nên lên mạng tìm kiếm website đặt vé của Vietnam Airlines. Do không kiểm tra kỹ, chị nhấn vào đường links phía trên và truy cập website vietnamairslines.com. Web này chỉ khác với web chính thức của Vietnam Airlines (vietnamairlines.com) khi có thêm 1 chữ “s” phía sau từ “airlines”.Website này được thiết kế màu sắc, các hình thức lựa chọn đặt vé không khác biệt nhiều so với web chính thức của hãng. Do đó, khách bị nhầm và đặt chỗ, chuyển 4 triệu đồng tiền vé, thậm chí còn nhận được email xác nhận. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại mã đặt chỗ trên web chính thức của hãng thì không ra kết quả. Nữ hành khách liên hệ với số đường đây nóng trên web nhưng không liên lạc được, khi đó mới biết mình bị lừa đảo.Trước đó, cũng có hành khách phản ánh bị lừa đặt chỗ trên website với tên miền vietnamairilines.com, tên miền này có chữ “i” được chèn vào giữa từ “airlines”, cũng khiến khách nhầm lẫn với tền miền của hãng, cũng có các chức năng đặt chỗ, nhưng thiếu thông tin chuyến bay.Ngoài ra, thời gian qua cũng có tình trạng trên mạng xã hội chia sẻ đường link dẫn tới trang web giả mạo tặng vé máy bay của Vietnam Airlines, dưới hình thức điều tra xã hội. Tuy nhiên, phía Vietnam Airlines khẳng định, không thực hiện bất kể chương trình nào như vậy, khách tham gia có thể bị mất thông tin cá nhân.Trước tình trạng có nhiều website giả mạo trang tin chính thức của mình, Vietnam Airlines đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, đã xử lý một số trang web sử dụng thông tin, logo, màu sắc… vi phạm, như: www.vietnamairlinesvn.com; www.vnairlines.comRiêng với website www.vietnamairslines.com và www.vietnamaairlines.com, hiện Vietnam Airlines và cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp để xác minh tên, địa chỉ, chủ sở hữu hai tên miền này để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.Cùng với đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến, trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết nguyên đán đang đến gần.Đối với khách mua vé trên website, cần đặc biệt lưu ý truy cập đúng địa chỉ chính thức của Vietnam Airlines là: www.vietnamairlines.com. Hành khách cũng có thể mua vé qua ứng dụng di động Vietnam Airlines.Do các website giả mạo không phải kênh bán hay đối tác chính thức của Vietnam Airlines, hành khách mua vé từ đây sẽ không được đảm bảo quyền lợi, có thể mua phải vé giả, vé bị nâng giá...Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 27/1 đến 26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Chạp – 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines Group sẽ tăng thêm hơn 414.000 ghế (tương đương hơn 2.100 chuyến bay). Đợt tăng tải này nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay.