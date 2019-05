Đà Lạt bội thu nhờ kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết thuận lợi

Ngày 1/5, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết từ ngày 27/4 - 01/5, khoảng 115.000 lượt du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Lượng khách quốc tế đến Đà Lạt tăng cao

Do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở nhiều địa phương nên du khách đổ về Đà Lạt tham quan, tránh nắng nóng.

Xếp hàng chờ đến lượt sống ảo ở nơi có "Bàn tay Phật"

Theo ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý du lịch, một số nơi đã đầu tư thêm sản phẩm du lịch mới mẻ, tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện phục vụ du khách trong dịp lễ.

Khu du lịch Sao Đà Lạt (Đường hầm đất sét) khai trương công trình “Hồ vô cực”; khu du lịch Rừng Madagui tổ chức chương trình ẩm thực “Đại tiệc nướng núi rừng Madagui”, vũ hội hóa trang dành cho du khách với nhiều giải thưởng hấp dẫn… Một số điểm du lịch canh nông mới lạ cũng ra mắt trong dịp này như Que Garden, Fresh Garden Dalat...

Loại hình du lịch canh nông đang rất hút khách

Hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 4-5 sao trên địa bàn đều tổ chức các chương trình buffet phục vụ du khách trong dịp lễ. Riêng khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt tổ chức chương trình Gala ẩm thực 3 miền.

Các Khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt đông nghẹt khách. Công suất buồng phòng của các cơ sở lưu trú đạt gần tối đa.

Tại chợ Đà Lạt và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm và đặc sản, khách vào ra tấp nập. Nhờ vậy không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch mà những người trồng rau, hoa, chế tác hàng lưu niệm, sản xuất các mặt hàng đặc sản… cũng có điều kiện nâng cao doanh thu.

Lực lượng công an, dân phòng… tại địa phương đã huy động tối đa quân số để tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Xe cộ nườm nượp quanh vòng xoay bên hồ Xuân Hương

Kim Anh