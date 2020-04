Đại gia xăng dầu dự báo giảm doanh thu gần 40 nghìn tỷ đồng vì dịch COVID-19

Quảng cáo

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), số liệu tài chính hợp nhất trong quý I/2020 cho thấy, tổng doanh thu của tập đoàn ước đạt 88.300 tỷ đồng, giảm 13.194 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.440 tỷ đồng, giảm 4.580 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ước tính, tổng doanh thu của PVN năm 2020 ước tính giảm 23.000 tỷ đồng đến 141.000 tỷ đồng, nộp ngân sách từ nguồn thu dầu thô sẽ giảm tương ứng từ 3.111 tỷ đồng đến 18.600 tỷ đồng, nộp ngân sách của toàn tập đoàn giảm từ 5.000 tỷ đồng đến 27.100 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt.

Với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), dịch COVID-19 cũng khiến tình hình tình hình kinh doanh của đơn vị này bị ảnh hưởng khá nặng nề. Các số liệu cho thấy, trong quý I/2020, tổng doanh thu Petrolimex ước đạt 28.449 tỷ đồng, giảm 1.706 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, ước lỗ 572 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của Petrolimex sẽ giảm 12.517 tỷ đồng, ước suy giảm 1.143 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến giảm tương ứng khoảng 500 tỷ đồng so với kế hoạch 2020 trong trường hợp dịch kéo dài đến quý 4.

Theo báo cáo, trong quý I/2020, việc giá xăng dầu thế giới giảm quá nhanh với biên độ lớn, giảm tới 60%, đã tác động đến giá vốn tồn kho của Petrolimex. “Trong trường hợp dịch vẫn diễn biến phức tạp, các hãng hàng không trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay trong nước và quốc tế, nhu cầu vận tải đường thuỷ, đường bộ sụt giảm mạnh khiến sản lượng xuất bán xăng dầu thấp, dự trữ tồn kho tăng cao sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đến tình hình sản xuất kinh doanh của Petrolimex”, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho hay.

Xem xét giảm công suất của hai nhà máy lọc dầu

Nhằm ứng phó với tác động kép từ dịch COVID-19 và giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, theo thông tin của Tiền Phong, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có cuộc họp nhằm thảo luận, trao đổi các giải pháp phối hợp giữa hai tập đoàn trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm xăng dầu.

Được biết, tại buổi họp, hai tập đoàn đã chia sẻ các thông tin về hoạt động sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như bàn bạc các phương pháp ứng phó với tình trạng tồn kho tại hai nhà máy này trong bối cảnh thị trường xăng dầu đang dư thừa nguồn cung.

Số liệu thống kê cho thấy, trong quý I năm 2020, tổng sản lượng xăng dầu của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vào khoảng 3 triệu tấn, đáp ứng gần 100% nhu cầu xăng dầu nội địa. Tuy nhiên, theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan thì tổng lượng nhập khẩu xăng dầu trong 2 tháng đầu và nửa đầu tháng 3 năm 2020 đã hơn 1,63 triệu tấn, chiếm hơn 35% lượng cung xăng dầu nội địa.

Như vậy, trong quý I lượng cung nội địa vượt nhu cầu khoảng 35%, tương ứng với khối lượng nhập khẩu của các đơn vị đầu mối. Điều này gây áp lực rất lớn đến tồn kho xăng dầu tại hai nhà máy lọc dầu và các đơn vị nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng xăng và Jet-A1.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tại một số thời điểm, tồn kho xăng ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất với mức trên 90, buộc công ty phải gửi hàng đến các kho chứa khác nhằm đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn. Điều này dẫn đến phát sinh tăng chi phí, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, các nhà máy lọc dầu trong nước cần giảm công suất đến mức có thể để giảm lượng hàng xuất bán. Đồng thời các cơ quan quản lý, bằng các cơ chế chính sách cần hạn chế tối đa hoặc tạm ngưng nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu trong giai đoạn chưa kiểm soát được dịch COVID-19. Ngoài ra, các cơ quản lý nhà nước cũng cần tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận thương mại và bán phá giá xăng dầu,…

