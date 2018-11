Dàn ca sĩ đạt giải Sao Mai “đổ bộ” sân khấu “Giữ trọn lời thề”

Chương trình có sự đồng hành giúp đỡ của các đơn vị: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Cùng tham gia biểu diễn trong chương trình có 2 ca sĩ đoạt giải thưởng cao trong mùa thi Sao Mai năm 2003 nhưng Hoàng Tùng và Phạm Phương Thảo là hai “sắc màu” hoàn toàn khác nhau của chương trình “Giữ trọn lời thề”. Phạm Phương Thảo đã từng quen thuộc với nhiều chương trình nghệ thuật khác do Báo CAND tổ chức trước đây. Trên sân khấu lần này, chị sẽ tái xuất với 1 ca khúc đúng sở trường của mình là “Mùa chim én bay”, một sáng tác nổi tiếng được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Diệp Minh Tuyền.

Ngược lại, Sao Mai Hoàng Tùng mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu chương trình nghệ thuật kỷ niệm thành lập Báo CAND và cũng là lần đầu tiên thể hiện một bài hát về người chiến sĩ công an. Trao đổi với chúng tôi, ngày 19-11, nam ca sĩ từng “chuyên trị” các tác phẩm của dòng nhạc thính phòng còn chia sẻ vui rằng, may mắn cho anh là ca khúc “Bởi vì anh là chiến sĩ công an” đã được phổ biến rộng rãi, được nhiều người thể hiện thành công nên dễ… tham khảo. Đây cũng là ca khúc không gắn với thế mạnh của anh là dòng nhạc thính phòng nhưng Hoàng Tùng có điều kiện thuận lợi hơn là nhiều năm trở lại đây, anh biểu diễn nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Bản lĩnh nghệ thuật của người nghệ sĩ lâu năm giúp anh dễ tiếp cận mảng ca khúc mới – những sáng tác về người chiến sĩ công an, trong đó có ca khúc “Bởi vì anh là chiến sĩ công an”.

Một cặp Sao Mai khác nhưng là của mùa giải năm 2011 cũng hứa hẹn mang đến hai sắc thái khác biệt cho chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” đêm 24-11 là hai nữ ca sĩ Lương Nguyệt Anh và Khánh Ly. Khán giả yêu mến giọng nữ cao, mượt mà, đằm thắm, “giàu” vốn kỹ thuật thanh nhạc nhưng luôn ăm ắp cảm xúc của Lương Nguyệt Anh sẽ gặp lại chị trong chương trình với tác phẩm “Quê hương” – một sác tác của tác giả Giáp Văn Thạch. Lương Nguyệt Anh đã đặc biệt quen thuộc với khán giả về những ca khúc mang âm hưởng dân gian nên việc chọn cho “Quê hương” cũng đồng nghĩa là NSƯT Quốc Hưng – đạo diễn chương trình đã “đo ni đóng giày” cho Nguyệt Anh trong đêm nhạc.

Trong khi đó, ca sĩ Khánh Ly cũng mang đến chương trình một tác phẩm quen thuộc nhưng sẽ lạ hơn qua phong cách biểu diễn cùng bản phối mới hơn: ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Nữ ca sĩ cũng cho biết, dù Khánh Ly đạt giải Sao Mai 2011 dòng nhạc thính phòng nhưng các ca khúc truyền thống, cách mạng vẫn là một trong những mảng biểu diễn chính của chị. Nhiều sản phẩm âm nhạc, mà gần đây nhất là ca khúc “Cúc ơi”, tôn vinh sự hy sinh của 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc do Khánh Ly thể hiện đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sự ủng hộ của khán giả dành cho nữ ca sĩ trong các tiết mục, sản phẩm nghệ thuật thuộc dòng nhạc này khiến chị tự tin rằng mình sẽ chinh phục người xem chương trình kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Báo CAND sắp tới.

Hai Sao Mai còn lại được chọn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” cũng là hai Sao Mai trẻ nhất và được kỳ vọng sẽ mang lên sân khấu những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn: ca sĩ Thu Hằng, ca sĩ Hồng Duyên. Cùng được vinh danh trong mùa giải Sao Mai 2015 với mảng giải thưởng cho ca sĩ biểu diễn tốt nhất theo phong cách dân gian, nhưng nếu Hồng Duyên là gương mặt mới lần trên sân khấu các chương trình nghệ thuật do Báo CAND tổ chức thì Thu Hằng quen thuộc hơn. Thu Hằng chinh phục khán giả bằng giọng ca giàu cảm xúc của một sức trẻ bản lĩnh mà còn mang lên sân khấu hình ảnh một nữ chiến sĩ công an xinh đẹp khi thể hiện các bài ca ca ngợi quê hương đất nước. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, Thu Hằng chọn hát ca khúc ca ngợi trực tiếp người chiến sĩ công an. Nữ ca sĩ còn cho biết, ca khúc “Nơi anh đứng” mà cô sẽ thể hiện trong chương trình phản ánh, ca ngợi những cống hiến hy sinh thầm lặng của người cảnh sát giao thông. Ca khúc đã được nhiều người thể hiện nhưng Thu Hằng sẽ cố gắng tạo ấn tượng với khán giả bằng chính sức trẻ của mình. Hiện tại, bản phối cho ca khúc vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện theo chủ ý của cô. Nữ ca sĩ còn dự kiến, cô sẽ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục của những người lính – nhân vật chính trong ca khúc mà mình thể hiện.

Sao Mai Hồng Duyên thì tiết lộ, ca khúc “Trầu không” do Hồng Duyên biểu diễn trong chương trình đã được đông đảo khán giả yêu mến. Đây cũng chính là ca khúc mà Hồng Duyên đã thể hiện thành công khi đóng phim ca nhạc “Vọng nguyệt”. “Trầu không” cũng từng được chọn làm nhạc phim của “Thương nhớ ở ai” – một bộ phim truyền hình nổi tiếng gắn với tên tuổi của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, thu hút rất đông khán giả theo dõi thời gian qua. Nữ ca sĩ hy vọng, ca khúc mang âm hưởng ca trù này sẽ cùng Hồng Duyên đưa hình ảnh thân thương, lạ mà quen về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam lên sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, chinh phục khán giả tại khán phòng cũng như đông đảo người theo dõi chương trình “Giữ trọn lời thề” qua Truyền hình CAND vào đêm 24-11.

Hoa Nguyễn