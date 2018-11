Đảo Rều chính thức có điện lưới quốc gia

Sau những ngày thi công khẩn trương, tích cực công trình hoàn thành trước tiến độ, lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10 /1963- 30/10/2018).

Đảo Rều (còn được gọi là đảo Khỉ) thuộc Vịnh Bái Tử Long, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được hình thành từ năm 1960, có diện tích 22ha, nằm cách Vũng Đục khoảng 3 km. Là nơi sinh sống hoang dã của khoảng hơn1000 con khỉ. Loài khỉ sống trên đảo là giống khỉ lông vàng Đông Nam Á đuôi ngắn, có tên khoa học là MacacaMulallata.

Đảo Rều là Trung tâm nghiên cứu sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế theo quyết định số 621/QĐ –TTg ngày 10/4/2006 của Thủ tướng chính phủ, là một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được thành lập năm 1994, với nhiệm vụ: Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ mới để sản xuất vacxin Sabin theo kế hoạch của Bộ Y tế duyệt hàng năm.

Đảo Rều là khu vực chưa có điện lưới quốc gia. Việc cấp điện để chăn nuôi phát triển đàn khỉ và phục vụ cán bộ trên đảo được cung cấp tạm thời từ một máy phát diesel công suất 30 kVA do ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần và một phần do cán bộ trên đảo tự đóng góp xây dựng. Thời gian vận hành từ 18 -22h hàng ngày. Do vậy chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ về nhu cầu cung cấp điện để nuôi dưỡng, phát triển đàn khỉ và nghiên cứu chắt lọc lấy mẫu huyết tương của khỉ…Mặt khác, chi phí mua dầu chạy máy phát mỗi tháng rất lớn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế có ý nghĩa an sinh cộng đồng, Công ty Điện lực Quảng Ninh đề xuất Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Rều, TP Cẩm Phả. Việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh kiểm tra công trinh trước khi đóng điện

Dự án được triển khai thực hiện từ nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và giao cho Công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư, quy mô của dự án gồm: Xây dựng mới 3,8 km đường dây 22kV, 216m đường cáp ngầm 22kV; 01 tủ RMU và 01 trạm biến áp 400 kVA- 22/0,4kV; Phần hạ thế: 1.043 m cáp ngầm hạ thế; 11 tủ hạ thế và 14 công tơ một pha. Với tổng mức đầu tư là gần 15 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 10/4/2018, sau những ngày thi công khẩn trương tích cực, đúng quy trình quy định và được các đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Công trình Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Rều đã hoàn thành và chính thức đóng điện vào hồi 10h 30’ ngày 30/10/2018.

Bác sĩ thú y Vũ Công Long, Trại trưởng Trại chăn nuôi đảo Rều cho biết, rất phấn khởi và vui mừng khi ngày hôm nay đúng ngày kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Đảo Rều đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Long cũng nhấn mạnh, việc có điện lưới quốc gia không chỉ phục vụ sinh hoạt và đời sống cho 13 CBCNV trên đảo, mà nó có ý nghĩa rất lớn cho việc chúng tôi sẽ mở xưởng chế biến thức ăn cho con khỉ, xây dựng nhiều phòng thí nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật y học để nghiên cứu sản xuất vacxin, các sinh phẩm y tế ngay trên đảo để có chất lượng tối ưu nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và cộng đồng.

Theo ông Long, từ một con khỉ có thể chế xuất ra được 1000 liều vacxin sabin phòng chống bại liệt cho trẻ em. Vì vậy của việc có điện lưới quốc gia trên đảo khỉ có giá trị rất lớn, cho hiện tại ngày hôm nay và còn để lại cho muôn đời sau. Sự kiện ngày hôm nay là một dấu ấn trong lịch sử của đảo, và chúng tôi là những người làm khoa học rất cảm ơn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Quảng Ninh. Đó là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả.

Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Rều được triển khai, đưa vào sử dụng có ý nghĩa hết sức to lớn và cần thiết các nhu cầu phục vụ nuôi dưỡng đàn khỉ trong công tác nghiên cứu y học và nghiên cứu sản xuất mẫu vacxin, sinh phẩm y tế cũng như các hoạt động khác theo định hướng phát triển của Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Và đây cũng là công trình Công ty Điện lực Quảng Ninh lựa chọn đăng ký gắn biển chào mừng 50 ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Ngọc Lan