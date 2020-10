Đạp xe hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020

Quảng cáo

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tác hại và sự nguy hiểm của hiểm họa cháy nổ, hưởng ứng ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (04-10 hàng năm), sáng ngày 4-10 tại Cung thể thao Quần ngựa – Tp. Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương), Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công An), Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công An), tổ chức chương trình “Lễ đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020”. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tháng phòng chống cháy nổ 2020”.

Chương trình có sự đồng hành của: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP Chương trình có sự tham dự của đại diện các Bộ ban ngành, đại diện các đơn vị đồng hành và hơn nữa là sự có mặt của hàng trăm bạn trẻ đến từ các trường đại học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Phát biểu khai mạc chương trình, TS Mai Duy Thiện – Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cho biết: Tháng Phòng chống cháy nổ 2020 là Chương trình thường niên được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Hình ảnh và Thông điệp gửi đi của Chương trình Tháng phòng chống cháy nổ 2020 góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện phòng chống cháy nổ (PCCN), góp phần làm giảm đi những đau thương, mất mát do “giặc lửa” gây ra. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh, hình thành nhiều khu dân cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại ở các thành phố lớn; nhiều công trình trọng điểm quốc gia; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; Khu công nghiệp, Khu chế xuất, kho bãi... nhanh chóng được hình thành và phát triển, đòi hỏi công tác PCCN phải có sự phát triển và hiện đại hóa để theo kịp với nhịp độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản và an ninh trật tự xã hội. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN, nhưng vẫn còn có đơn vị, cá nhân còn chủ quan chưa thực sự chú trọng công tác PCCN, dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và vật chất, tác động tiêu cức đến môi trường sinh thái. TS. Mai Duy Thiện phát biểu khai mạc Chương trình “Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác phòng, chống cháy nổ, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lộ trình của đoàn diễu hành đạp xe năm nay: Cung thể thao Quần Ngựa - Văn Cao – Trích Sài – Nguyễn Đình Thi – Thanh niên – Yên Phụ - Âu Cơ – Xuân Diệu – Nhật Chiêu – Vệ Hồ - Lạc Long Quân – Trích Sài – Văn Cao – Cung thể thao Quần Ngựa.

P.V