Dấu ấn ngân hàng Việt trên trường quốc tế

Vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam

BIDV được biết đến là Ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1957. Tính đến 31/12/2017, BIDV tiếp tục là Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam; đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; Nhân lực đạt trên 25 nghìn người.

Mạng lưới BIDV rộng khắp với hơn 1.000 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên 63 tỉnh, thành cả nước với nhiều điểm giao dịch bán lẻ theo chuẩn quốc tế cùng các khu trải nghiệm dịch vụ tài chính hiện đại; Hơn 65,000 điểm kết nối ATM/POS.

BIDV hiện diện thương mại tại 07 quốc gia, vùng lãnh thổ: Lào, Campuchia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Séc, Hồng Kông. BIDV có nền tảng hơn 10 triệu khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; có quan hệ thanh toán với trên 1.700 định chế tài chính trên toàn cầu…

Từ năm 2013 đến nay, BIDV luôn giữ vững vị trí số 1 trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam về quy mô huy động vốn dân cư, quy mô tín dụng bán lẻ với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2017 tương ứng là 30%/năm và 50%/năm.

Các chỉ số đánh giá chất lượng của các tổ chức có uy tín như Moody’s, Standard & Poors (S&P), Nielsen Việt Nam… đều được cải thiện, thể hiện vị thế ổn định và vững chắc của BIDV trên thị trường tài chính trong nước cũng như trong khu vực.

Top 50 Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất

Năm 2017 ghi nhận một năm phát triển toàn diện, vượt bậc với nhiều thành tựu trong hoạt động Ngân hàng bán lẻ của BIDV - Ngân hàng đầu tiên và duy nhất 4 năm liên tiếp (từ 2015 đến 2018) là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker bình chọn. Đây cũng là năm ghi dấu mốc 2 năm liên tiếp (2016 & 2017) BIDV được Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất.

Đặc biệt, BIDV là Ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, theo số liệu nghiên cứu và đánh giá của The Asian Banker năm 2017.

Theo đó, quy mô tín dụng bán lẻ của BIDV tăng trưởng 33%; Huy động vốn dân cư tăng trưởng hơn 20% và thu nhập thuần bán lẻ tăng trưởng 35% so với năm 2016. Nền khách hàng cá nhân của BIDV vượt mốc 10 triệu khách hàng, tương ứng với trên 10% dân số, tăng 14% so với năm 2016.

Song song với quá trình mở rộng nền khách hàng, BIDV không ngừng quan tâm đến gia tăng hiệu quả, chất lượng thông qua tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm dịch vụ/ khách hàng. Dịch vụ Ngân hàng điện tử có sự đột phá khi số lượng giao dịch tăng gấp đôi so với năm 2016. Tổng cộng lượt khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử trong năm 2017 tăng 37% so với năm 2016. Thu nhập thuần hoạt động thẻ tăng trưởng 37%; doanh số thanh toán thẻ tín dụng tăng trưởng trên 47%; tổng doanh số sử dụng thẻ tăng trưởng khoảng 25%; mức tăng ròng thẻ nợ nội địa cao gấp 1,37 lần so với 2016.

Kết quả kinh doanh xuất sắc bên cạnh việc triển khai một chiến lược toàn diện bao gồm 3 nội dung chính: Phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đã giúp BIDV tạo được tiếng vang khi riêng trong năm 2017, BIDV đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Có thể kể đến như: Lần thứ tư liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Tạp chí The Asian Banker), Lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam (Tạp chí The Asian Banker); Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu nhất (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG); Ngân hàng có Sản phẩm dịch vụ Sáng tạo độc đáo năm 2017 với sản phẩm BIDV SmartBanking (VNBA & IDG); “Ngân hàng có hiệu quả vận hành tốt nhất”; “Ngân hàng có doanh số cao nhất với sản phẩm thẻ tín dụng phổ thông” (VISA); “Ngân hàng có chương trình thanh toán điện tử tốt nhất” (MasterCard).

Đón đầu xu hướng, biến thách thức thành cơ hội

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đang được thúc đẩy một cách khẩn trương và toàn diện sẽ là động lực để kinh tế đất nước phát triển một cách bứt phá. Với dân số lên tới hơn 90 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm đến 70%, Việt Nam được đánh giá là thị trường ngân hàng bán lẻ có tiềm năng rất lớn và sẽ phát triển bùng nổ trong giai đoạn từ nay đến 2020. Đây là “mảnh đất màu mỡ” mà tất cả các ngân hàng đều tập trung phát triển và cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt khi các NHTM lớn của nước ngoài đều đã chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập và chiếm lĩnh thị trường này.

Có thể thấy xu hướng phát triển mới của thị trường ngân hàng bán lẻ trong thời gian tới là Phát triển mô hình hoạt động bán lẻ theo định hướng khách hàng là trung tâm; Ngân hàng bán lẻ phải thay đổi để nắm bắt cơ hội và đối mặt với các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Đơn giản hóa mô hình hoạt động; Khai thác tối đa lợi thế về thông tin khách hàng từ các mô hình quản trị dữ liệu lớn; Sẵn sàng đổi mới và cạnh tranh bằng sự khác biệt, giàu tính công nghệ và có tính cá thể hóa cao…

Nhận thức được các xu hướng phát triển của hoạt động ngân hàng bán lẻ, BIDV đã tập trung nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhằm: Đầu tư cho công nghệ bởi công nghệ mới luôn đem lại những trải nghiệm tốt hơn đối với khách hàng; Triển khai mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm dịch vụ và nhu cầu của khách hàng, có khả năng tương tác tốt đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại…

Trên cơ sở nền tảng đã được xây dựng, với định hướng chiến lược giai đoạn đến 2020, BIDV kiên định và không ngừng nỗ lực đổi mới để tiếp tục là ngân hàng thương mại hiện đại dẫn đầu thị trường Việt Nam về quy mô, chất lượng, hiệu quả, có trách nhiệm của quốc gia, góp phần tích cực ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

