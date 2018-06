'Dâu đời mới' của gần 4 triệu khách hàng

Ông Lê Hoài Nhơn phó Giám đốc Điện lực Đắk Lắk cho biết: hiệu quả của việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác vận hành và quản lý an toàn lưới điện đã giúp ngành Điện phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, giảm nhanh số giờ mất điện trên toàn hệ thống. Không kể lúc bị mất điện do trường hợp bất khả kháng như thiên tai bão lũ, thì cộng thời gian mất điện cả do bảo dưỡng và sự cố, năm 2015 toàn tỉnh mất 2.449,68 phút. Năm 2016 giảm gần phân nửa. Năm 2017 chỉ còn mất điện trong 762, 29 phút.