Đầu tư an toàn, sinh lời vượt trội cùng Best Western Premier Sapphire

Du lịch tăng trưởng mạnh

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đón nhận hơn 9 triệu lượt khách du lịch, tăng 25,4% so với cùng kỳ 2017. Cũng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 229,5%, cao hơn so với cùng kỳ 2016 và 2017 (lần lượt là 199,7% và 215,9%).

Việc kinh tế và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ tạo tiền để giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phát triển. Nguồn khách du lịch tăng đi cùng với đó là nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao đòi hỏi thị trường cần cung cấp nhiều hơn các căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Pháp lý rõ ràng – sở hữu vĩnh viễn

Một trong những trăn trở của các nhà đầu tư đó chính là pháp lý của dự án. Với dự án căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Hạ Long, các nhà đầu tư có thể an tâm tuyệt đối bởi các căn hộ sẽ được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Suy cho cùng, bất động sản vẫn là một loại tài sản, các nhà đầu tư vẫn cần thanh khoản trong nhiều trường hợp. Việc sở hữu sổ đỏ sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng mua bán, sang nhượng, cho thuê và hoàn toàn có thể sử dụng làm của để dành cho con cái.

Vận hành và quản lý bởi thương hiệu quốc tế

Là thương hiệu quản lý cao cấp nhất của tập đoàn Best Western, Best Western Premier Sapphire Ha Long đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn dịch vụ tiện ích cao cấp nhất của Best Western.

Theo đại diện từ phí Best Western, dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long có vị trí đắc địa ngay vịnh Hạ Long, kế cận với Hòn Gai, cùng sự uy tín của chủ đầu tư DOJI với tiềm lực tài chính vững mạnh,…là lý do để Best Western quyết định hợp tác. Dự án nối thẳng tới Trần Quốc Nghiễn, cư dân và du khách có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm của Hòn Gai (tháp đồng hồ, Vincom Hạ Long hay chợ Hạ Long), đồng thời có thể kết nối dễ dàng tới Bãi Cháy, Sunworld. Đặc biệt khi dự án hầm Cửa Lục đi vào hoạt động, đây sẽ là khu vực sôi động nhất của Hạ Long.

CĐT DOJILAND tự tin cam kết sinh lời cho Best Western Premier Sapphire Hạ Long tới 10%/năm. Sinh lời vượt trội – lên đến 10%/năm Hệ thống khách sạn mang thương hiệu Best Western Premier tại Việt Nam qua các dự án như Best Western Premier Nha Trang Plaza, Best Western Premier Saigon Kenton, Best Western Premier Sonasea Phú Quốc,…hiện đang kinh doanh tốt, lượng khách hàng ổn định cùng công suất phòng cao đem lại nguồn lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư chính là một trong các yếu tố giúp chủ đầu tư DOJI Land tự tin cam kết lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư DOJI Land cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm cho các nhà đầu tư. Với vị trí đặc địa hiếm có, tầm view không có đối thủ, đơn vị vận hành, quản lý quốc tế, pháp lý rõ ràng, sở hữu vĩnh viễn, Best Western Premier Sapphire Ha Long xứng đáng trở thành dự án đầu tư được mong chờ nhất năm 2018. Để biết thêm thông tin về dự án liên hệ: Hotline: 1800 6918 Website: https://condotelsapphire.asiland.com/

P.V