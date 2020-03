Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp những lưu ý cần thiết

Những thông tin mà Ông Lê Đức Khánh, Phó giám đốc phân tích công ty chứng khoán Dầu khí PSI chia sẻ trong bài phỏng vấn dưới đây sẽ là những tư vấn cần thiết cho những ai quan tâm tới thị trường này.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho khá nhiều nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư vào nó như vậy thưa ông?

Tôi cho rằng sức hút trái phiếu doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư tương đối rõ ràng, cái thứ nhất là về lãi suất. Có thể nói nếu so với một số với một số kênh đầu tư như tiết kiệm ngân hàng chẳng hạn thì lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp là cao hơn hẳn. Cái thứ hai là mức độ biến động của trái phiếu doanh nghiệp, vì trái phiếu doanh nghiệp cũng có nhiều loại khác nhau. Có những loại thì cố định về lãi suất, có loại thì lãi suất có thể thay đổi. Và đây cũng là một yếu tố. Và nữa là trái phiếu doanh nghiệp khi đã tạo ra thị trường thì nó không chỉ có thị trường sơ cấp như chúng ta quan sát hiện nay, mà nó còn có thị trường thứ cấp. Nên nó đảm bảo được tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp rất rõ ràng. Thì đây cũng đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư. Họ quan tâm tới cái hoạt động mua đi bán lại thậm chí là kiếm lời được từ sự mua đi bán lại đó. Điểm thứ 4, đó là mức độ an toàn hay nói cách khác là mức độ rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư thì nó thấp hơn so với cả cổ phiếu. Vì nếu ch ẳng may doanh nghiệp có khó khăn thì trái phiếu bao giờ cũng được ưu tiên thanh toán.

Mặc dù được đánh giá là có ít rủi ro hơn thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên trái phiếu doanh nghiệp vẫn có những rủi ro nhất định của nó. Ông có thể chỉ ra những rủi ro này thưa ông?

Mặc dù là trái phiếu nó an toàn hơn kênh cổ phiếu. Tuy nhiên thì với trái phiếu chúng ta vẫn phải xem đơn vị phát hành là đơn vị nào kết quả kinh doanh của họ có tốt không, dòng tiền của họ có ổn định hay không? Họ huy động vốn và đầu tư vào mục tiêu gì? Những dự án đó có thực chất mang lại lợi nhuận cho cô đông hay không? Thứ hai là tài sản đảm bảo của doanh nghiệp. Thông thường đối với những doanh nghiệp BDS có quỹ đất lớn, có dự án đang triển khai có tính khả thi cao thì sẽ dễ dàng phát hành trái phiếu hơn cả. Còn đối với những doanh nghiệp khác thì cần phải có đơn vị bảo lãnh. Vậy thì nếu có tài sản đảm bảo thì đó là tài sản gì. Nếu không có tài sản đảm bảo thì đơn vị nào đứng ra bảo lãnh chúng ta cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ.