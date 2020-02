Đề nghị đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Quảng cáo

Tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, qua theo dõi, kiểm tra, hiện đường cất/hạ cánh 25R/07L của sân bay này xuất hiện tình trạng lún, rạn, nứt bong bật bê tông nhựa ngày càng tăng. Tình trạng này dẫn tới đọng nước sau khi trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động khai thác bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cục Hàng không xem xét chấp thuận cho tạm dừng khai thác đường băng trên để sửa chữa hư hỏng, bảo dưỡng thiết bị.Thời gian dự kiến dừng khai thác để sửa chữa từ 24h tới 7h sáng (7 tiếng đồng hồ), từ ngày 27/2 – 9/3/2020.Khoảng thời gian này hàng năm được xem là thấp điểm với hàng không, nên việc đóng cửa đường băng để sửa chữa sẽ ít ảnh hưởng tới khai thác nhất. Đặc biệt, hiện do lo ngại dịch bệnh virus Covid-19, thưa vắng khách nên các hãng hàng không đều giảm tần suất khai thác, và từ ngày 1/2 vừa qua các đường bay tới Trung Quốc đại lục đều đã dừng khai thác.Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ năm 2017 tới nay, đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài (Hà Nội) đều xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ phải dừng khai thác vì thiếu an toàn, nên cần phải sửa chữa lớn. Tuy nhiên, do vướng cơ chế, quy định, đặc biệt sau khi ACV chuyển chức năng đại diện vốn nhà nước từ Bộ GTVT về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nên dù ACV báo cáo nhiều lần vẫn chưa được sửa chữa.

Lê Hữu Việt