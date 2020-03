Đề xuất miễn, giảm giá điện vì dịch COVID-19

Quảng cáo

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 30/3, đã ban hành Nghị quyết số 36 với mục tiêu thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của tập đoàn.

Trong Nghị quyết được đưa ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN yêu cầu lãnh đạo các cấp, cấp uỷ các đơn vị tập trung lãnh đạo, đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn mùa khô và cả năm 2020 với nhu cầu phụ tải và tần suất nước theo các kịch bản, theo kế hoạch của Bộ Công thương giao và điều chỉnh theo thực tế, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng.

Các đơn vị cũng phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, cân bằng tài chính, bảo toàn vốn của Nhà nước và đặc biệt là chung tay cùng cả nước thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cùng đó, tập đoàn nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn, giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn dịch COVID-19.

Việc miễn, giảm giá điện cho các đối tượng khách hàng sẽ đặt trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

“Các Tổng công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các đối tượng này trong thời gian chống dịch. Cùng đó, xem xét để giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng trong thời gian diễn ra dịch COVID- 19”, Nghị quyết của EVN nêu rõ.

Lãnh đạo EVN cũng vận động cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn tham gia đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tiêu thụ điện cho sản xuất, sinh hoạt tăng vọt

Số liệu của EVN cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2020, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đặc biệt tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Trong quý I, lượng điện mua và sản xuất của EVN đạt 54,9 tỷ kWh, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khối sản xuất công nghiệp, xây dựng- khối chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn nhất trong cơ cấu sử dụng điện của cả nước- dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, vẫn có mức tăng sử dụng điện tới 6,38%. Điện cho thương mại, khách sạn, nhà hàng giảm không đáng kể với mức giảm 0,4% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ.

Số liệu sử dụng điện trên toàn quốc cũng cho thấy, do dịch bệnh nên tỷ lệ người lao động, cán bộ viên chức, nhân viên các doanh nghiệp làm việc ở nhà gia tăng từ tháng 2 khiến lượng điện sinh hoạt của các hộ gia đình tăng rất mạnh ở tất cả các địa phương lớn trên toàn quốc. Thống kê cho thấy, khối sinh hoạt chiếm khoảng 35% tổng lượng điện sử dụng của toàn quốc.

Bên cạnh đó, dù nhu cầu điện thấp hơn so với kế hoạch khoảng 1 tỷ kWh, tuy nhiên, do nước về các hồ chứa thủy điện rất thấp nên sản lượng điện huy động cho quý 1 thấp hơn 2,9 tỷ kWh so với kế hoạch

Phạm Tuyên