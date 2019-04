Đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Xe khách TPHCM tăng giá cao nhất 40%

Theo ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết Bến xe Miền Đông đã xây dựng bộ giá vé cho xe tăng cường và yêu cầu các đơn vị vận tải khi niêm yết giá phải báo cáo cụ thể, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới được triển khai bán vé. Khác những năm trước, giá vé trong dịp lễ năm nay tại Bến xe Miền Đông chỉ áp dụng tăng trong thời gian trước lễ, với mức tăng từ 30% - 40%, áp dụng cho những vé do bến xe phát hành.Các tuyến từ TPHCM đến các tỉnh gần như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, giá vé tăng cao nhất là 30% trong 2 ngày 28 và 29/4. Những chặng xa hơn như khu vực Tây Nguyên và các tỉnh từ Bình Thuận, Ninh Thuận đến Quảng Ngãi, giá vé tăng không quá 40% được áp dụng trong 2 ngày 27 và 28/4. Riêng các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây sẽ tăng theo kế hoạch của Bến xe Miền Tây.Bến xe này cũng cảnh báo hành khách lưu ý có những trường hợp các xe hợp đồng, xe trá hình… lợi dụng nhu cầu tăng cao đột biến của khách để tổ chức bán vé cao gấp hai lần so với giá vé của các đơn vị đăng ký, niêm yết tại bến xe.Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Giám đốc bến xe Miền Tây, từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5, bến xe Miền Tây sẽ triển khai bán vé cho hành khách từ 3 giờ 30 sáng tới 22 giờ tối mỗi ngày đối với những xe ủy thác cho bến bán vé. Các doanh nghiệp tự bán vé sẽ tổ chức bán suốt 24/24 giờ. Riêng một số hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Thành Bưởi..., sau khi đăng ký và kê khai giá vé sẽ có kế hoạch bán vé trước cho hành khách thông qua tổng đài. Về giá vé, theo lãnh đạo Bến xe Miền Tây, tùy thời gian và chặng đường, vé xe được áp dụng tăng từ 20% - 40% so với ngày thường.Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải, hãng xe phải bán đúng giá vé quy định, có niêm yết giá tại quầy vé. Nếu lượng hành khách vượt quá dự kiến, các bến xe phải nhanh chóng báo về Sở GTVT để có phương án tăng cường xe, đảm bảo tất cả hành khách đều được phục vụ chu đáo trong dịp lễ.Ngày 25/4, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, PC08 huy động 100% quân số, tăng cường các kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cửa ngõ TPHCM.PC08 cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ, đường dẫn lên cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây, cao tốc TPHCM Trung Lương. Đây là những tuyến đường trọng điểm dự kiến sẽ có lượng lớn phương tiện dồn về để đi miền Tây, miền Đông Nam bộ nên tình hình giao thông sẽ dự báo khá căng thẳng, có nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông….

Huy Thịnh-Ngô Bình