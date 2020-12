Nhằm thực hiện nhất quán quan điểm và tầm nhìn đúng đắn trong phát triển năng lượng của Đảng ta; căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các phân ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực và quốc tế được nâng cao; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học-công nghệ và năng lực quản trị ngành năng lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại..; Vụ Dầu khí và Than – Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Diễn đàn An ninh năng lượng cho phát triển bền vững”

- Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của Ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; PGS.TS Trần Đình Thiên – Chuyên gia kinh tế; TS. Mai Duy Thiện – Tổng biên tập Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam; Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương; Bà Ngô Thúy Quỳnh – Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương; Ông Trịnh Đức Duy – Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương; PGS. TS. Đinh Văn Châu - Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam; Ông Hà Đăng Sơn – Phó Giám đốc Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (USAID V-LEEP); và hơn 300 đại biểu là đại diện đến từ các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến Địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia kinh tế, các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí truyền thông. Diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ những ý kiến từ phía các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước giúp các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh hơn về vấn đề an ninh năng lượng; thảo luận về tác động, thách thức mà các doanh nghiệp đang gặp phải từ đó định hướng cho các doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững …Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

