Điêu đứng vì dịch, Tổng giám đốc Vinatex viết tâm thư gửi lao động

TPO - Trước những khó khăn của ngành dệt may với dự báo mỗi tháng ngành dệt may thiệt hại 3.000 tỷ đồng và sẽ có tới 50% lao động ngành dệt may với khoảng 1 triệu người thiếu việc, Tổng giám đốc Vinatex Lê Tiến Trường đã có ‘tâm thư’gửi người lao động cam kết giữ việc làm và trả lương duy trì đời sống cho mọi lao động.