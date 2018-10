Đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Theo đó, VEC đã tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.Có 5 cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo, gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; cảnh cáo cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); cảnh cáo cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng công ty Thành An thi công); Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.VEC cũng cảnh cáo 4 đơn vị, gồm: Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.Theo VEC, sau 1 năm đưa vào khai thác đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ (từ tháng 8/2017), cuối tháng 9/2018, đoạn này đã xuất hiện một số hư hỏng cục bộ lớp bê tông nhựa tạo nhám dày 3cm tại một số vị trí. Tổng diện tích hư hỏng khoảng 70m2/3,1 triệu m2 dự án.Dù các hư hỏng trên đã được Ban quản lý dự án lập biên bản, nhưng công tác sửa chữa chưa được các nhà thầu thực hiện kịp thời, triệt để, đã làm hư hỏng thêm lớp bê tông nhựa phía dưới tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Mặt khác, công tác cung cấp thông tin cho báo chí chưa đầy đủ, kịp thời đã gây dư luận xã hội không tốt.Sau hơn 4 ngày thi công sửa chữa đã cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuyệt đối an toàn giao thông và đã được xác nhận hoàn thành bởi các đơn vị có chức năng, đã được Bộ GTVT cho phép đưa vào thu phí trở lại.Ngoài ra, toàn tuyến cao tốc xuất hiện cục bộ khoảng 21/426 cầu, cống của dự án bị thấm, dột do công tác thi công hệ thống thoát nước của nhà thầu chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoặc hư hỏng trong quá trình khai thác. Các vị trí này đã được VEC chỉ đạo nhà thầu khắc phục triệt để trong tuần tới.Tại một số vị trí mái taluy bị sạt trượt, do lớp cỏ bảo vệ mái taluy chưa kịp phát triển, VEC đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.Công trình có thời gian bảo hành 24 tháng, do đó, toàn bộ kinh phí sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tồn tại do nhà thầu chịu trách nhiệm.Đối với các hạng mục phụ trợ, các tồn tại chủ yếu tập trung vào các hạng mục như: Hệ thống hàng rào, đường ngang, đường gom, đường hoàn trả và các ảnh hưởng trong quá trình thi công. Hiện VEC đôn đốc các nhà thầu và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết. Hiện trên tuyến vẫn còn 55 vị trí chưa thi công được đường gom, đường ngang và 39,3km chưa thi công được hàng rào do vướng mắc về mặt bằng.Trước đó, sau khi dư luận phản ánh về hư hỏng mặt đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo VEC dừng thu phí, khắc phục triệt để hư hỏng, và xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan.

Lê Hữu Việt