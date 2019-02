Doanh nghiệp 'hốt bạc' ngày vía Thần Tài

Bất chấp giá, đổ xô mua vàng



Cứ đến hẹn lại lên, trước dịp ngày vía Thần Tài, giá vàng bị đẩy lên cao so với ngày thường. Các công ty kinh doanh vàng đua nhau ra sản phẩm vàng các loại phục vụ người dân mua vàng lấy may. Năm nào, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đạt doanh thu khủng bán hàng vào ngày vía Thần Tài.

Cụ thể, năm ngoái, 750 tỷ đồng là doanh thu của Cty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tính đến cuối giờ chiều ngày vía Thần Tài năm 2018. Cty vàng bạc đá quý Doji cho biết, ngày vía Thần Tài năm 2018 bán ra đến 260.000 sản phẩm trong ngày, tăng 50% so với năm trước. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm vàng ép vỉ, vàng may mắn. Cty Bảo Tín Minh Châu và SJC Sài Gòn cũng cho biết, số lượng bán vàng trong ngày Thần Tài tăng đột biến, cao gấp nhiều lần so với ngày thường.



Năm nay, vàng bạc đá quý DOJI thông tin, đã chuẩn bị 300.000 sản phẩm vàng, tăng 30% so với năm ngoái. Và bắt đầu từ sáng mùng 9 (Tết), các cửa hàng của đơn vị này sẽ mở cửa đón khách lúc 7h30, riêng ngày vía Thần Tài từ 6h sáng cho đến khi hết khách. Cùng tăng 30% lượng sản phẩm như DOJI nhưng Tập đoàn vàng bạc Phú Quý đã cho khách đến các cửa hàng chọn, đặt trước cách đây 2 ngày để nhận đúng ngày vía Thần Tài nhằm tránh cảnh phải xếp hàng, chờ đợi lâu.

Đại diện Phú Quý cho biết, phải tăng số lượng nhân viên thu ngân gấp 20 lần trong dịp này.

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao và có xu hướng đi lên ở chiều bán ra dù giá vàng thế giới có điều chỉnh giảm. Cụ thể ở phiên sáng 13/2, giá vàng miếng SJC giao dịch xung quanh ngưỡng 36,97 - 37,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Xu thế tăng ở chiều bán ra khiến chênh lệch giữa hai chiều kéo giãn khoảng hơn 300 nghìn đồng mỗi lượng.

Từ sáng đến trưa 13/2 (9/Giêng âm lịch), “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) rất đông người dân đến mua vàng cầu may, mua vàng tặng người thân nhân dịp ngày lễ tình yêu Valentine 14/2… Càng về trưa, lượng khách “đổ” đến phố Trần Nhân Tông - nơi quy tụ các thương hiệu vàng nổi tiếng mỗi lúc một đông. Người mua phải xếp hàng chờ thanh toán.

May chưa thấy, thấy thiệt vì giá cao

Theo chuyên gia phong thủy Hoàng Sơn Công, Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc, phú quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Nguồn gốc tín ngưỡng này du nhập từ Trung Quốc. Theo đó, ngày vía Thần Tài là một dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn, nhất là đối với các gia đình làm ăn kinh doanh. Từ thời xưa, vào ngày vía Thần Tài người ta cất đi một thỏi bạc hoặc một đồng tiền mới với mong muốn cả năm nhận được tài lộc.

Cùng với sự phát triển của xã hội, “phú quý sinh lễ nghĩa” và tác động của cả chiến lược truyền thông marketing của chính các doanh nghiệp kinh doanh vàng, những năm gần đây người ta mới rộ lên mua vàng để lấy may.

Chuyên gia phong thủy khuyên: “Không nhất thiết ngày lễ Thần Tài phải mua vàng để lấy may. Bởi việc chen chúc, xếp hàng xô đẩy cũng khiến người mua mệt mỏi; hoặc mua phải vàng dởm, giá đắt thì không khác nào “rước họa vào thân”.

Còn TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng nêu quan điểm: Xét về mặt xã hội, người dân mua vàng với quan niệm Thần Tài sẽ gõ cửa nhà mình là điều không hợp lý. Còn nếu tin, người dân có thể mua vàng vào ngày trước đó, sau đó đúng ngày vía Thần Tài có thể thắp hương cúng. Nếu mua chính ngày 10 tháng Giêng Âm lịch chỉ nên mua lượng nhỏ để lấy may theo quan niệm dân gian, không phải mua nhiều sẽ được nhiều phúc lợi.

Ngọc Mai