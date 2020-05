Doanh nghiệp đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn mùa COVID-19

Gỡ bỏ giãn cách, xã hội dần vận động trở lại cũng khiến cho tình hình kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn khởi sắc hơn sau một thời gian dài ảm đạm. Nhằm góp phần cùng cả nước chung tay trong “cuộc chiến COVID”, Now cũng đã xây dựng và áp dụng một số chính sách để hỗ trợ cho các đối tác nhà hàng khắc phục khó khăn hiện tại..

Kịp thời cập nhật tình hình đóng/mở quán tới khách hàng

Trước hết, Now luôn chủ động cập nhật tình hình đối tác, rà soát và liên hệ với các đối tác là cửa hàng, nhà hàng, quán ăn nhằm đảm bảo dịch vụ hỗ trợ người bán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Now cũng cố gắng cập nhật và truyền thông tới người dùng một cách chi tiết nhất về tình trạng đóng/mở cửa của các quán để khách hàng dễ dàng lựa chọn và đặt đồ.

Nâng cấp công cụ bán hàng để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh

Thêm vào đó, Now cũng chú trọng nâng cấp công cụ bán hàng dành cho đối tác để đảm bảo cập nhật kịp thời và xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng nhất, đồng thời lưu ý đội ngũ hỗ trợ tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu và giải đáp thắc mắc của đối tác, hỗ trợ đối tác vận hành công cụ bán hàng.

Tăng cường khuyến mãi, kích cầu mua sắm

Một phần không thể thiếu đó là Now vẫn tiếp tục tăng cường các chương trình khuyến mãi nhằm hỗ trợ đối tác bán hàng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này và dễ dàng tiếp cận khách hàng, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm nhiều sản phẩm với chi phí hợp lý. Ngoài việc tiếp tục duy trì các chương trình sẵn có như miễn phí vận chuyển trong 5km, miễn phí vận chuyển khi thanh toán qua ví điện tử AirPay, Now đã kết hợp cùng hơn 1000 đối tác đưa ra các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như đồng giá 10K, đồng giá 20K, mua 1 tặng 1, giảm giá 50%...v.v.

Triển khai “Giao Không Tiếp Xúc” đảm bảo an toàn trong giao nhận hàng

Chủ động đề xuất phối hợp cùng đối tác để đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận hàng cũng là một trong những chính sách được Now lưu ý đặc biệt. Việc triển khai chương trình “Giao Không Tiếp Xúc” từ rất sớm của Now cũng đã đem lại sự an tâm không nhỏ cho cả đối tác và phía khách hàng.

Với tất cả những chính sách trên, Now hy vọng các đối tác nhà hàng, quán ăn có thể an tâm nâng cao doanh số và cùng vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn này.