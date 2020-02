Doanh nghiệp vận tải đề xuất giảm thuế, phí vì dịch covid-19

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị giúp việc tổng hợp thiệt hại của các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải và đề xuất kịp thời, khẩn trương các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Hàng không hụt thu hơn 1 tỷ USD

Với lĩnh vực hàng không, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho hay, do ảnh hưởng của dịch virus covid-19, vận tải hàng không thiệt hại nặng, khi khách sụt giảm từ cuối tháng 1/2020 tới nay.



Từ 1/2, các hãng hàng không của Việt Nam đã cắt giảm toàn bộ đường bay đi/đến Trung Quốc đại lục; giảm 34% số chuyến bay đi/đến Đài Loan; giảm 92% số chuyến bay đến Hồng Kông; đường bay Hàn Quốc hiện cũng cắt giảm 41% số chuyến bay. Số lượng hành khách các đường bay này chỉ còn khoảng 8-12 nghìn khách/ngày (trước đây khoảng 26 nghìn khách/ngày, tức giảm 50-70%).



Riêng đường bay Nhật Bản, hiện chưa cắt giảm (vẫn duy trì 160 chuyến/tuần), nhưng theo ông Thắng, hiện khách đi lại đã giảm rất nhiều. Nếu tình hình không được cải thiện các hãng sẽ phải cắt giảm khai thác trong thời gian tới.



Ông Thắng đưa ra các kịch bản về tình hình dịch bệnh thời gian tới để tính toán. Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát trước tháng 4/2020, thị trường khách hàng không sẽ giảm khoảng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam sụt giảm hơn 28% hành khách quốc tế, và giảm 5,5% khách nội địa.



Nếu dịch bệnh kéo dài tới tháng 6/2020, có tính tới trường hợp phải dừng toàn bộ các chuyến bay đi/đến Hàn quốc, tổng lượng khách đi hàng không cả năm sẽ chỉ đạt 61,2 triệu lượt người. Tức hàng không bị mất 17,9 triệu lượt khách so với năm 2019 (tương đương giảm khoảng 22,6%). Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam sẽ mất khoảng 41,2% khách quốc tế so với năm 2019, và mất khoảng 5,5% lượng khách nội địa.



Không chỉ vậy, do đường bay và hành khách sụt giảm, kéo theo thiệt hại cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác, như Tổng Cty Cảng hàng không (ACV), Tổng Cty Quản lý bay(VATM), sân bay Vân Đồn; các doanh nghiệp cung cấp suất ăn, phục vụ mặt đất...



Theo đánh giá sơ bộ của Cục Hàng không, với kịch bản dịch bệnh hiện nay, ước năm 2020, doanh thu của các hãng hàng không Việt Nam sẽ sụt giảm hơn 25.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất do dịch virus Covid-19. Kiến nghị giảm thuế, phí



Vụ trưởng Vận tải Trần Bảo Ngọc cho biết, trong hoạt động vận tải, hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, tiếp đến là đường sắt, đường bộ, hàng hải và đừng thủy nội địa.



Với đường sắt, theo ông Ngọc, báo cáo sơ bộ cho thấy, hết tháng 2, vận tải hành khách chỉ đạt hơn 433.000 người (giảm 45% so với tháng 1/2020 và giảm 47,4 % so với cùng kỳ năm trước). Với đường bộ, vận tải hàng hoá giảm 6,4%, hành khách giảm 16,3%; Với hàng hải, giảm lần lượt 6,1% và 1,1%; Đường thủy nội địa giảm lần lượt 9,7% và 1,6%.



Gửi kiến nghị tới Bộ GTVT, các doanh nghiệp GTVT chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 đều kiến nghị nhà nước có chính sách giảm thuế, phí, giãn thời gian nộp, khoanh nợ, giảm lãi suất... Cụ thể như giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, giảm thuế bảo vệ môi trường, lùi thời gian nội thuế; giảm phí sân bay, bến cảnh; giảm phí thuê mặt bằng; cắt giảm thủ tục hành chính...



Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan thống kê chi tiết các số liệu về thiệt hại của các doanh nghiệp trong lĩnh vực mình quản lý, với các thống kê chi tiết, chính xác. Cùng đó, đề xuất giải pháp hỗ trợ 1 cách cụ thể, không chung chung.



“Kiến nghị nào trong thẩm quyền có thể giải quyết thì các đơn vị rà soát quy định để giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời. Nếu kiến nghị, đề xuất nào vượt thẩm quyền thì các đơn vị tổng hợp để bộ báo cáo Chính phủ, Quốc hội xin chỉ đạo. Việc này phải làm khẩn trương để chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vượt qua thời kỳ khó khăn này”, ông Thể yêu cầu.



Đặc biệt, ông Thể yêu cầu Cục Hàng không sắp xếp lại slot dư thừa do các hãng dừng khai thác 1 số đường bay, ưu tiên các giờ đẹp cho đường bay nội địa. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại phương tiện (thay thế phương tiện cũ, kém hiệu quả, giảm phương tiện thuê), nhân sự, tiết giảm chi phí...



Lê Hữu Việt