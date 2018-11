Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Một tháng 2 phần thưởng quốc tế lớn

Ngày 3/11, Chính phủ Nhật Bản công bố trao tặng Huân chương Mặt trời mọc tới 2 đại diện của Việt Nam, trong đó có nữ viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Còn nhớ mới đây, ngày 1/10 tại Luân Đôn (Anh), nữ doanh nhân này đã đoạt giải “Ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất” tại cuộc thi toàn cầu về ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh.

Ngày 1/10 tại Luân Đôn (Anh), viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (phải) đã đoạt giải “Ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất” tại cuộc thi toàn cầu về ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được trao Huân chương Mặt trời mọc- Tia sáng Vàng với Nơ thắt hoa hồng (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) về những cống hiến trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đặc biệt, trong lần trao tặng này của chính phủ Nhật Bản, bà Nhàn là doanh nghiệp nữ duy nhất của Việt Nam được nhận giải và là người duy nhất dưới 50 tuổi được nhận giải thưởng này từ trước tới nay.

Với tâm niệm “làm gì cũng phải có ích cho xã hội”, bà Nhàn là người đi đầu trong việc đưa các công nghệ tiên tiến của thế giới, đặc biệt là các công nghệ từ Nhật Bản để ứng dụng vào Việt Nam như: Ứng dụng các công nghệ mới để xử lý nước thải cho các bệnh viện, đô thị và làng nghề; ứng dụng công nghệ mới để làm sạch đất nông nghiệp bị ô nhiễm, tồn dư thuốc trừ sâu và hóa chất dioxin; ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo chất lượng nhiên liệu; ứng dụng công nghệ tế bào gốc và nhận dạng gen để góp phần tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh và trong các thảm họa, thiên tai; ứng dụng công nghệ vào Việt Nam để xử lý vấn đề chống biến đổi khí hậu. Hỗ trợ nhiều chương trình đưa các chuyên gia y học hàng đầu và Việt Nam tổ chức phối hợp khám chữa bệnh và đào tạo nhân lực cho Việt Nam...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bà Nhàn đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế và Việt Nam như: Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga (Viện IASS) trao tặng hai danh hiệu cao quý cho bà: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và phần thưởng Ngôi sao Vernadski cho các nhà khoa học có thành tích đặc biệt; Doanh nhân nữ Asean tiêu biểu nhất...

Ngoài ra, bà Nhàn đã nhận rất nhiều giải thưởng cao quý của Việt Nam: Giải thưởng Sao đỏ; Giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất; Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất; Giải thưởng thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất; Giải thưởng Quốc gia thông minh Thế giới và danh hiệu “Đại sứ thành phố thông minh quốc tế” và “CEO có tầm nhìn xuất sắc nhất về Quốc gia thông minh.., cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, huân, huy chương, nhiều bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành và địa phương trong cả nước ghi nhận sự đóng góp của bà và công ty AIC.

Được biết, Huân chương Mặt trời mọc dành để trao tặng các cựu quan chức, những cá nhân người nước ngoài có những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhật Bản.

Nhiều người Việt Nam trước đây cũng đã vinh dự được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản.

Năm 2018, Huân chương cao quý này được trao cho 135 người nước ngoài đến từ 58 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Thủ tướng Malaysia Mahathir (nhận Huân chương Đồng hoa (Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers)), nguyên Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William S. Cohen (Huân chương Mặt trời mọc Nhất đẳng). Hai đại diện của Việt Nam được trao Huân chương là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

PV