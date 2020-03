Doanh nhân Thái Hương: Cái tôi càng ít, thì càng đi được xa

Cuộc trò chuyện của tôi cũng bắt đầu với một con người đặc biệt, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ Tĩnh, người đàn ông đã nếm đủ thăng trầm của cuộc đời, nói ra những quan sát và cách nhìn của mình, về một người phụ nữ đặc biệt - Thái Hương, người sáng lập Tập đoàn TH - một doanh nhân dân tộc của Việt Nam.

Thứ nhất, Nga có đất đai bình nguyên rộng lớn, thuận lợi cho việc chăn nuôi quy mô mênh mông. Nhưng đây lại là quốc gia thiếu nguồn lực tài chính để có thể đầu tư sản xuất lớn. Cho nên, khả năng cạnh tranh về thị trường sữa của Nga so với những quốc gia châu Âu khác, là rất thấp.



Thứ hai, trong chăn nuôi, giống là nhân tố vô cùng quan trọng và mang tính quyết định, và chị Thái Hương đang chiếm ưu thế. Nếu như có nguồn lực tài chính, công nghệ và giống tốt thì khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác ở châu Âu là rất tốt.



Thứ ba, trong bối cảnh hiện tại, cuộc chiến thương mại, đầu tư giữa Nga và các nước châu Âu, Mỹ còn kéo dài. Bởi có những yếu tố chính trị, địa chính trị mang tính chi phối. Khả năng Nga nhập khẩu lại sữa từ châu Âu trong những năm tới đây khá khó khăn. Nga có chiến lược tự túc lương thực, thực phẩm được tiến hành trong vài ba năm vừa qua (giai đoạn bị cấm vận) và khá thành công.

Đây là cả một cuộc chiến và trước mắt, có thể Tập đoàn TH chưa gặp phải những đối thủ này, vì Nga đang bị cấm vận. Nhưng về lâu về dài, họ chính là đối thủ của chị Thái Hương, chứ không phải những doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa của Nga. - Thế bao vây cấm vận của phương Tây với Nga có lẽ không phải là sự vững chắc, và đó có thể chính là mấu chốt khiến nhiều người lo ngại, khi TH đầu tư vào Nga?

TS. Lê Xuân Nghĩa: Thực ra, quan hệ giữa Nga và châu Âu đáng lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu như không có Mỹ nhảy vào cuộc. Thứ nhất, Mỹ với tư cách cầm đầu khối NATO và mở rộng khối ra phía Đông, đặc biệt là sang Ba Lan, một quốc gia hiện rất thù địch với Nga về mặt tư tưởng, chính trị. Thậm chí, còn mở rộng hơn nữa vào các nước vùng Ban-tíc… Điều đó Nga không bao giờ cam chịu, bởi ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của họ. Ngoài ra, sự đối đầu của Mỹ và Nga ngày càng nặng nề hơn, đó là việc hủy bỏ một số hiệp ước song phương về vũ khí chiến lược, vũ khí hạt nhân.

Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang và Mỹ kỳ vọng Nga không đủ nguồn lực tài chính để tham gia và cuộc chạy đua này. Nếu chạy đua, Nga sẽ bị suy yếu. Đây là vấn đề chính trị, diễn biến ra sao phụ thuộc rất lớn vào việc ai sẽ là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới - người sẽ đưa ra quan điểm đối ngoại với Nga như thế nào.

Mỹ có 3 sự lựa chọn về chính sách đối ngoại: Thứ nhất, họ tự biến mình thành một quốc gia thịnh vượng nhưng độc lập, không dính dáng gì đến quan hệ quốc tế, không cần đồng minh. Lựa chọn này hiếm có Tổng thống Mỹ nào lựa chọn, vì như vậy, nước Mỹ cũng sẽ suy yếu, bởi "cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng".

Lựa chọn thứ hai cực đoan hơn, Mỹ đứng ra lãnh đạo thế giới như trước đây, với chiến lược đơn cực. Có vẻ chiến lược này không có triển vọng thành công, bởi vai trò và sự lớn mạnh ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc. Do đó, rất có thể Mỹ lựa chọn chiến lược thứ ba về đối ngoại, còn gọi là chiến lược thực dụng. Có nghĩa là một mặt củng cố kinh tế - xã hội trong nước, một mặt tham gia vừa phải các quan hệ quốc tế, dựa trên nền tảng lợi ích nước Mỹ và bảo vệ an ninh lâu dài của nước Mỹ. Họ sẽ can thiệp vào các quan hệ quốc tế một cách rất có lựa chọn. Sẽ không tham gia vào các xung đột có tính dài hạn, lãng phí và không đem lại nhiều lợi ích.

Ví dụ, khi Iraq kéo quân vào Kuwait, cựu Tổng thống Bush “cha” lựa chọn phương án đánh đuổi Iraq ra khỏi Kuwait và đến đó là chấm dứt. Mặc dù khi đó, có rất nhiều người cho rằng, phải tiêu diệt Saddam Hussein và đánh chiếm toàn bộ Iraq lập chính phủ mới, nhưng Bush “cha” không lựa chọn như vậy và cho rằng không cần thiết, vì có thể gây ra tổn hại rất lớn cho nước Mỹ. Tuy nhiên, khi Bush “con” lên nắm quyền sau 2 nhiệm kỳ đã đánh Iraq và tiêu diệt Saddam Hussein và mắc kẹt ở đó 8-9 năm trời, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ, tốn kém khoảng 4.000 tỷ USD, thậm chí cao hơn, với vô số hậu quả khi chiến binh Mỹ từ Iraq về như tâm lý, dịch bệnh…, giờ vẫn chưa giải quyết xong. Một Tổng thống thực dụng sẽ không chọn phương án như Bush “con”, nhưng cũng không để yên mà chọn phương án như Bush “cha”.

Thời gian đầu, Tổng thống Donald Trump có vẻ thiên về lựa chọn chính sách thứ nhất, nhưng gần đây, có vẻ như đang chọn chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ đối ngoại. Dường như về thương mại và đầu tư, mang tính độc lập nhiều hơn, về an ninh có tính thực dụng nhiều hơn. Cách thức như vậy có thể sẽ được các Tổng thống Mỹ sau này lựa chọn.

Như vậy, lệnh cấm vận của Mỹ với Nga có thể còn kéo dài. Bởi Mỹ sẽ tiếp tục dừng cả thương mại, đầu tư vào Nga. Còn nếu lựa chọn theo phương án, Mỹ muốn có ảnh hưởng lớn hơn, như nhà lãnh đạo thế giới, họ sẽ tôn trọng các hiệp ước đa phương như Xuyên Đại Tây Dương, Xuyên Thái Bình Dương, Bắc Mỹ...

Trong trường hợp đó, họ nhìn nhận lợi ích của Nga và Trung Quốc theo một cách khác: Làm thế nào để họ gắn kết với mình, phụ thuộc lẫn nhau, để tạo ra thế ổn định về thương mại, đầu tư lâu dài. Như vậy, lệnh cấm vận của Mỹ với Nga có thể sẽ được bãi bỏ. Do đó, tình trạng này này phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ theo trường phái nào. Và nếu ông Donald Trump tiếp tục thắng cử, chính sách đối ngoại của Nga sẽ khó thay đổi.

Theo tôi dự đoán, lệnh cấm vận của Mỹ với Nga sẽ còn kéo dài, và đó là cơ sở, là thuận lợi cho những nước đi của chị Thái Hương. Tôi tin, chị Thái Hương đã nhìn ra điều đó và đó là phẩm chất của một doanh nhân dân tộc điển hình của Việt Nam: Táo bạo, chớp thời cơ và tỉnh táo trong đầu tư.

- Vậy còn ý nghĩa chính trị trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, sau những bước đi chiến lược của Tập đoàn TH là gì, thưa ông? TS. Lê Xuân Nghĩa: Lâu nay, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Nga là rất tốt. Có những trụ cột quan trọng về mặt chiến lược với Việt Nam, nhằm tạo ra tương quan quốc tế cân bằng giữa Việt Nam – Mỹ, Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Nga. Quan hệ chiến lược Việt Nam – Nga đã tạo ra thế cân bằng. Về văn hóa, Việt Nam có đội ngũ những tri thức học ở Nga về rất đông. Văn hóa Nga cũng ảnh hưởng khá mạnh đến văn hóa Việt Nam, từ văn học, nghệ thuật, thơ ca, hội họa…

Những ảnh hưởng đó đang mai một dần, do những thế hệ học ở Nga đang ngày một già đi, những thế hệ sau ít quan tâm hơn đến văn hóa Nga. Phần lớn những thế hệ sau sang Nga chủ yếu là đi xuất khẩu lao động, buôn gian, bán lậu (buôn bán phi chính thức), gây nên những hình ảnh rất xấu của người Việt Nam trong mắt những thế hệ Nga mới. Rất nhiều hành vi có thể nhìn thấy hằng ngày. Ví dụ mà tôi từng được chứng kiến, công an Nga cứ thấy người Việt Nam là phải hỏi giấy tờ, thậm chí ở sân bay, khi xếp hàng làm thủ tục an ninh, có 4 cổng an ninh, khi đến lượt đoàn của Việt Nam xuống rất đông thì Nga đóng cửa 3 cổng, chỉ cho Việt Nam 1 cổng. Người Việt Nam phải đứng xếp hàng rất dài mới làm xong thủ tục an ninh, với ánh nhìn không mấy thân thiện.

Điều đó cho thấy rằng, các thế hệ Việt Nam trẻ và Nga trẻ có góc nhìn không có nhiều thiện cảm với nhau, không có tính nhân văn so với thế hệ trước. Nhưng thế hệ trẻ lại là thế hệ quyết định quan hệ đối ngoại giữa hai nước. Chính vì thế, hành động của chị Thái Hương đã tạo ra một hình ảnh mới, một hình ảnh đáng tự hào của người Việt Nam ở Nga. Nếu dự án này thành công, phần nào đó tác động đến quan hệ thương mại đầu tư đã đành, nhưng quan trọng hơn, là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị được kết nối từ những truyền thống cũ.

- Đó còn là sự đồng hành giúp nhân dân Nga giải quyết các vấn đề về lương thực, sự sẻ chia, tri ân của Tập đoàn với đất nước đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đất nước bị chiến tranh? TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi cũng nghĩ như vậy. Tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, trong đó có chị Thái Hương đã chứng kiến tình cảnh đất nước phải đương đầu với những cuộc chiến tranh liên miên, thiếu thốn trăm đường. Lúc ấy, nước Nga (Liên Xô cũ) đã có những sự giúp đỡ vô cùng lớn lao cho nhân dân Việt Nam. Trong tâm thức của chị Thái Hương, đó như một ân huệ, và những bước đi của chị, như một sự sẻ chia và tri ân. Song, điều đặc biệt trong con người chị Thái Hương, đó là sự nhanh nhạy, óc phán đoán và chớp thời cơ. Thực ra, đây là thời điểm tốt nhất trong kinh doanh, bởi lệnh cấm vận đã khiến các nhà lãnh đạo Nga khích lệ sản xuất trong nước, ban hành hàng loạt chính sách hấp dẫn cho nông nghiệp.Nga đã có chiến lược tự túc lương thực, thực phẩm. Với những tiềm năng về tài nguyên, về con người của Nga, hoàn toàn tin tưởng họ có thể làm được điều đó. Điều quan trọng ở đây, chị Thái Hương không chỉ ngây thơ bỏ ra 2,7 tỷ USD làm quan hệ đồng hành với người Nga, để giải quyết vấn đề cấm vận sữa. Đây là dịch vụ thương mại, đầu tư thực sự và có lợi. Vừa tận dụng ưu việt về giống và công nghệ, vừa tận dụng được tài nguyên thiên nhiên, vừa tận dụng được thị trường của Nga - thị trường tiêu dùng sữa rất nhiều, đang bị cấm vận - cấm vận khả năng kéo dài. Đó là bài toán có ý nghĩa thương mại, đầu tư lớn hơn nhiều. Tất nhiên, dự án thương mại, đầu tư nào cũng có những dấu ấn chính trị. Nhưng đó là một phái sinh của thương mại, đầu tư. - Lãnh đạo Tập đoàn TH kỳ vọng sản phẩm của TH tại Nga sẽ được người tiêu dùng tin yêu và đón nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của nước Nga. Ông nghĩ sao về kỳ vọng này? TS. Lê Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ, đó là chiến lược đầu tư mang đặc điểm toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa thì thương hiệu bản địa không còn quan trọng mà thương hiệu quốc tế mới quan trọng. Khi nói đến Samsung, trước đây người ta sẽ nghĩ đến Hàn Quốc, nhưng Samsung giờ đây không muốn gắn đến bản địa của Hàn Quốc mà là Samsung quốc tế. Một Samsung không "biên giới". Chị Thái Hương cũng nên xây dựng thương hiệu như thế. Không chỉ là thương hiệu của Việt Nam, không chỉ là thương hiệu của Nga, mà là thương hiệu quốc tế. Một TH không "biên giới". Đó là đăc điểm quản trị và phát triển thương hiệu toàn cầu hóa, khác với trước đây, cái gì cũng là bản địa. Người ta giờ đây muốn xóa nhòa bản địa thành cái chung của thế giới. - Nói như vậy, nghĩa là không có mối lo, thách thức nào với TH? TS. Lê Xuân Nghĩa: Xét về mặt chiến lược, đó là sự lựa chọn và quyết định đúng đắn của chị Thái Hương, khi không có đối thủ. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân lớn của Nga chạy ra nước ngoài, do biến động chính trị từ những năm 90 của thế kỷ trước. Còn lại, phần lớn doanh nghiệp tư nhân nhỏ, khó tìm ra những doanh nghiệp có nguồn lực tài chính lớn, tạo ra quy mô kinh doanh khổng lồ. Nga là quốc gia thông minh, về lâu dài, công nghệ sẽ rất phát triển. Nếu họ đi sâu vào nông nghiệp có thể tạo ra công nghệ đột phá. Nga hiện đang làm chủ công nghệ về phân hữu cơ nano, cấp đông tiên tiến bậc nhất thế giới. Nhưng không triển khai được nhiều vào thực tiễn vì thiếu nguồn lực tài chính. Trong trung và dài hạn, chị Thái Hương sẽ chiếm ưu thế. Thực ra, chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam không phải là thế mạnh. Nước ta không có những bình nguyên mênh mông, đất đai không màu mỡ bằng Nga, quy mô đất rộng lớn cũng không có. Nhu cầu tiêu dùng về sữa của Nga lớn, dân số đông hơn Việt Nam. Tiêu dùng sữa như một thói quen của người Nga. Cho nên, chọn Nga để đầu tư là sự lựa chọn chiến lược độc đáo, thông minh.

- Vậy yếu tố cần lưu ý nhất của TH là gì, thưa ông?Đầu tư vào Nga, là cách thức phát triển nhanh nhất cho TH. Một sản phẩm chỉ loay hoay trên thị trường nội địa, trong thế giới toàn cầu hóa thì sớm muộn cũng sẽ chết.