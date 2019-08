Doanh nhân Việt: Người đạt ngưỡng tài sản 10 tỷ USD, kẻ bị truy nã

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt 10 tỷ USD

Trong phiên giao dịch cổ phiếu cuồi tuần qua, với mức 3.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng 3,02% lên 126.100 đồng, đây cũng là đỉnh mới của cổ phiếu này, kể từ khi lên sàn đến nay. Và với mức giá của VIC như hiện nay, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán (bao gồm cả lượng nắm giữ trực tiếp và gián tiếp) đã lên tới 235.200 tỷ đồng (khoảng 10,1 tỷ USD), đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 tỷ USD.

Thậm chí, giá trị tài sản của ông Vượng còn vượt qua cả giá trị vốn hoá nhiều công ty lớn trên sàn như Vinamilk (vốn hoá 215.931 tỷ đồng); PV GAS (200.199 tỷ đồng); ACV (176.995 tỷ đồng); Sabeco (176.994 tỷ đồng)…

Từ đại gia nổi tiếng thành Vinh đến tội phạm vừa bị truy nã

Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh giả mạo trong công tác. Ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.