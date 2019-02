Doanh số xuất khẩu cá tra Việt Nam cao lịch sử

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2018, diện tích ương cá tra giống cả nước hơn 8.500ha, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2017, cơ bản đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm. Ba địa phương có diện tích ương giống tăng đáng kể là Long An (tăng 56%), An Giang (tăng 21,1%), Đồng Tháp (tăng 8,8%); 3 tỉnh này cung cấp 83% số lượng giống cần cho nhu cầu nuôi thương phẩm.

Diện tích nuôi thương phẩm khoảng 5.400ha (tăng 3,25% so với năm 2017), sản lượng đạt 1,42 triệu tấn (tăng 15% so với năm 2017). Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre là 3 tỉnh có sản lượng nuôi chiếm 72% sản lượng nuôi cả nước. Diện tích nuôi cá tra thương phẩm đã được chứng nhận GAP trên 3.834ha trong đó riêng diện tích đạt chứng nhận VietGAP là 1.834ha.

Giá cá nguyên liệu trung bình năm 2018 là 29.800 đồng/kg, cao hơn mức giá trung bình năm 2017 khoảng 4.000 đồng/kg. Tháng 10/2018 là thời điểm giá cá nguyên liệu ở mức đỉnh điểm (35.000 - 36.000 đồng/kg). Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2018 đạt 2,26 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2017. Năm 2019, chỉ tiêu sản lượng nuôi cá tra là 1,51 triệu tấn (tăng 6,6% so với năm 2018), kim ngạch xuất khẩu trên 2,4 tỷ USD (tăng 12% so với năm 2018).