Đồng bằng sông Cửu Long vào đợt hạn mặn lịch sử

Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 2/2020, tình trạng xâm mặn tăng cao ở khu vực ĐBSCL, ảnh hưởng đến khả năng lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong tháng 2/2020, xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức cao trong 2 đợt triều cường (đợt 1 từ ngày 8-12/2 và đợt 2 từ ngày 23-25), ranh mặn 4 g/lít ở các cửa sông Cửu Long cao nhất đến 78 km (Sông Hàm Luông), cao hơn 5 km so với mức cao nhất đợt hạn mặn lịch sử năm 2016.

Đáng lo ngại, Tổng cục Thủy lợi cho biết, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Mekong - Lan Thương tại Viên Chăn (Lào) ngày 20/2, các đập thủy điện Trung Quốc trên sông Mekong sẽ xả nước để giúp đỡ các quốc gia láng giềng đối phó với khô hạn.

Tuy nhiên, đến nay sau tuyên bố 7 ngày, mực nước Mekong tại Chiang Sean phía sau đập Cảnh Hồng (nước từ Cảnh Hồng về đến Chiang Saen là 2-3 ngày) vẫn chưa có sự biến đổi, việc xả nước chưa diễn biến như tuyên bố.

So với năm 2018, 2019, việc vận hành xả nước của các đập thủy điện Trung Quốc đã chậm khoảng hơn 15 ngày (thường xả khoảng gần giữa tháng 2).

Do lưu lượng từ thượng nguồn về chưa tăng, xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong tháng 3 sẽ tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, đợt từ ngày 7/3 đến 15/3 ở cửa các sông Cửu Long, ranh mặn 4g/lít khả năng ở mức 78km

Cụ thể, chiều sâu mặn xâm nhập lớn nhất với ranh 4g/lít trong thời kỳ này tại các cửa sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) có thể tới 100-110 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 3-5 km. Trên sông cửa Tiểu, cửa Đại, phạm vi ảnh hưởng của mặn sâu nhất khoảng 60 km, sâu hơn khoảng 8-10 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Ở Sông Hàm Luông, phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 78 km, sâu hơn khoảng 5 km so với mức sâu nhất năm 2016...Trên sông Hậu, mặn sẽ lấn sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn khoảng 10 km so với mức sâu nhất năm 2016. Còn sông Cái Lớn mặn lấn sâu khoảng 65 km, tương đương so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, theo dự báo sẽ chịu tình trạng hạn hán, xâm mặn với hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng. Cụ thể, ở khu vực Bắc Trung bộ, Thanh Hóa khoảng 12-15.000 ha, Nghệ An khoảng 4.000-6.000 ha, Thừa Thiên-Huế khoảng 200-500 ha… bị ảnh hưởng do hạn mặn.

Tại Nam Trung bộ, dự báo cuối tháng 3/2020, dung tích các hồ chứa trung bình đạt khoảng 55% DTTK. Hiện tình hình thiếu nước phục vụ sản xuất đã xảy ra tại một số tỉnh với tổng diện tích gần 1.500 ha ở Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Đến cuối vụ Đông Xuân, diện tích nguy cơ thiếu nước toàn vùng Nam Trung bộ có thể lên 3.600 ha (Quảng Nam 500 ha, Phú Yên 600 ha, Khánh Hòa 1.000 ha và Bình Thuận 1.500 ha).

Tại Tây Nguyên, dự báo cuối vụ Đông Xuân, tổng diện tích có nguy cơ ảnh hưởng toàn vùng khoảng 3.200 ha (Kon Tum 500 ha, Gia Lai 200 ha, Đắk Nông 1.500 ha và Đắk Lắk 1.000 ha) chủ yếu lúa và cà phê.

Nam Khánh