Dự án 3,500 tỷ mang tiêu chuẩn PCCC hàng đầu Mỹ về Việt Nam

Theo số liệu mới nhất từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 2.024 vụ cháy. Riêng với khu vực Tp Hồ Chí Minh đã có 4 chung cư bị tạm đình chỉ hoạt động và có 257 lỗi vi phạm được phát hiện khi cơ quan chức năng đi kiểm tra các chung cư trên thành phố. An toàn cháy nổ vẫn là từ khóa “nóng” trong hành trình đi tìm tổ ấm mơ ước của biết bao gia đình.

Với quyết tâm mang đến cuộc sống an yên cho cư dân, Phuc Khang Corporation đã hợp tác cùng tập đoàn Underwriters Laboratories (UL), đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn PCCC cho dự án mới nhất - Rome by Diamond Lotus.

UL là đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn với hơn 100 năm hình thành và phát triển tại Mỹ.

Để đạt được chứng chỉ PCCC của UL đồng nghĩa với việc dự án phải thỏa mãn được hai vấn đề quan trọng: ngăn ngừa xảy ra cháy nổ và xử lý tốt khi sự cố cháy nổ diễn ra. Cụ thể hơn, dự án Rome by Diamond Lotus sẽ được cơ quan này kiểm tra giám định các tiêu chí an toàn. Trước tiên hết là hệ thống phòng chống cháy nổ bao gồm: lắp đặt đầy đủ và đúng chuẩn các thiết bị an toàn, hệ thống báo cháy, vòi phun nước, hệ thống chữa cháy, máy bơm và bình chữa cháy. Cùng với đó, ngay từ lúc bắt đầu lên kế hoạch xây dựng, dự án phải được tính toán kiểm định vật liệu để chọn ra những vật liệu giúp hạn chế tối thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn bất ngờ xảy ra như tường và sàn, nội thất… chống cháy, giảm khói.

Việc thỏa mãn các bài kiểm nghiệm khắt khe với các tiêu chuẩn cao của UL khiến Rome by Diamond Lotus xứng đáng là “spot light”, giành được sự tin cậy tuyệt đối của nhà đầu tư.

Dù biết nếu áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC của UL vào công trình chung cư sẽ khiến chi phí đầu tư ban đầu tăng hơn bình thường tuy nhiên, với triết lý phát triển có trách nhiệm, đặt sự an toàn của cư dân lên trên lợi nhuận, Phúc Khang vẫn quyết tâm mang UL về với Rome by Diamond Lotus.

Hành trình sống xanh hội nhập thế giới Cùng với việc lựa chọn môi trường sống an toàn, nhu cầu sở hữu căn hộ xanh hòa theo xu hướng sống xanh trên toàn cầu cũng đang được nhiều nhà đầu tư chú tâm. Trong một khảo sát tiến hành trên 2,800 cư dân Mỹ đang sống ở căn hộ, kết quả có 85% trong số đó cho rằng sống trong một công trình xanh (green living) đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của họ, 64% sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn để có được khu dân cư xanh và 77% cho rằng sống ở những dự án xanh giúp họ tiết kiệm chi phí chi trả cho các khoản phí tiện ích. Có thể nói căn hộ xanh là xu hướng sống của tương lai dù ở bất cứ quốc gia nào. Phúc Khang hiểu rõ yếu tố xanh và thân thiện với môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc phát triển bền vững, là đơn vị trong suốt bao năm qua vẫn luôn nỗ lực bền bỉ kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu. Một dự án thuộc Chuỗi công trình xanh chính phẩm Quốc tế- Diamond Lotus, sẽ không bất ngờ khi Rome by Diamond Lotus chú trọng phát triển không gian sống sinh thái cho cư dân, đảm bảo sự hài hòa về không gian và quy hoạch với tổng diện tích cảnh quan cây xanh hơn 10.000 mét vuông. Đồng thời, Phuc Khang Corporation đã có những bước tiến dài hơn khi bắt kịp kỹ thuật xây dựng công trình xanh hiện đại trên thế giới, thể hiện qua việc sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý nước thải, giảm thiểu rác thải hay sử dụng năng lượng sạch trong suốt quá trình thiết kế, thi công và vận hành công trình. Rome by Diamond Lotus hiện là một trong số những dự án hiếm hoi ở Việt Nam được áp dụng theo đến 3 tiêu chuẩn xanh Quốc Tế uy tín. Rome by Diamond Lotus được đánh giá là dự án đón đầu xu hướng thế giới. Một không gian sống sang trọng an ninh, an toàn và an tâm, với những tiêu chuẩn an toàn tiên tiến nhất thế giới của UL và 3 tiêu chuẩn xanh được tín nhiệm toàn cầu, là mái nhà xanh an yên đáng mơ ước cho mọi thế hệ.

“Rome In Style – Phong cách kiến trúc châu Âu tại Sài Gòn xưa và nay" – Là chủ đề của buổi chia sẻ về những thông tin thú vị xung quanh dự án Rome by Diamond Lotus vừa diễn ra vào ngày 20/10/2018 tại Khách sạn The Reverie Sài Gòn. Tại buổi chia sẻ này, Ts. Lê Thị Hồng Na- Giảng viên ĐH Bách Khoa TP.HCM đã giới thiệu đến đông đảo quý khách hàng những nét nổi bật của các công trình kiến trúc theo phong cách La Mã cổ đại nổi tiếng trên thế giới, tiêu biểu như: Cung điện Louvre, Đài phun nước Longchamp – Pháp, Cung điện Mùa đông – Nga, Sở giao dịch chứng khoán Bruxelles - Bỉ, Nhà thờ Scottish Rite, Louisiana – Mỹ… Và những công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa vẫn còn tồn tại và giữ nguyên giá trị đến ngày hôm nay, như: Bưu điện Thành phố, Nhà Thờ Đức Bà, Khách sạn Majestic, UBND Thành phố… Đặc biệt, những tinh hoa trong các công trình kiến trúc châu Âu cổ đại cùng những công trình có giá trị trường tồn ở TPHCM sẽ được chắt lọc và thể hiện trong kiến trúc của Dự án Rome by Diamond Lotus của Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation. Đăng ký tham dự Sự kiện hàng tuần Rome in Style qua: - Website: rome.diamondlotus.vn - Hotline: (028) 7300 1345

P.V