Du lịch trong nước giảm giá cỡ nào?

Các doanh nghiệp có khách sạn 5 sao đua nhau đưa ra các gói kích cầu trong lúc thấp điểm về du lịch và ảnh hưởng bởi dịch Covid. Như: Tập đoàn FLC đưa ra comboo, vé máy bay khứ hồi, nghỉ 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng ở khách sạn tại một trong các quần thể FLC Quy Nhơn/Hạ Long/Sầm Sơn dành cho 2 người bay ngày trong tuần, trị giá 5,900,000 VNĐ (đã bao gồm VAT).



Còn Cty Ceo Group cũng đưa ra gói kích cầu du lịch đi Phú Quốc như: combo vé máy bay khứ hồi, ở khách sạn 5 sao với giá trọn gói 3.860.000 đồng cho 3 ngày 2 đêm/người.

Vingroup đưa ra gói giai đoạn từ nay đến hết 1/4/2020, tất cả du khách Việt Nam chỉ cần đặt phòng lưu trú tại Vinpearl từ 1 đêm sẽ được miễn phí dịch vụ vui chơi giải trí tại Vinpearl Land và Safari. Đặc biệt, du khách tham quan Vinpearl Land Phú Quốc giai đoạn 1 (qui mô 16 ha) từ 12/3 đến hết 1/4/2020 sẽ được miễn phí trải nghiệm quần thể giai đoạn 2.

Không chỉ các khách sạn lớn đua nhau khuyến mại, các công ty du lịch cũng giảm giá vé tour đến mức thấp nhất để kiếm khách trong giai đoạn khó khăn này. Cty du lịch AZA Travel triển khai chương trình kích cầu – cùng chung tay giải cứu du lịch nội địa với các gói combo (bao gồm vé máy bay và khách sạn) giảm giá tới 70%.

Các điểm đến được lựa chọn là 10 điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam: Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Buôn Mê Thuột, Gia Lai. Các gói combo bao gồm vé máy bay khứ hồi đã bao gồm thuế phí và 3 ngày 2 đêm tại khách sạn 2-5 sao với mức giá chỉ từ 1.590.000 VND/người. Khởi hành từ ngày 24/2 -31/5/2020.

Còn Cty Saigontourist cũng đang gấp rút triển khai kế hoạch chương trình kích cầu trong thời gian từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5/2020. Với chương trình này, du khách có thể được tiếp cận những gói dịch vụ, combo giảm giá từ lưu trú, ẩm thực đến tour du lịch trong và ngoài nước, giảm giá có thể lên trên 50%.

Không chỉ các tour trọn gói, các dịch vụ du lịch cũng đang được bán với giá siêu rẻ. Ví dụ, với combo du lịch Đà Nẵng, Hội An 3 ngày 2 đêm của Cty du lịch Hava Travel, combo xe đón tiễn 2 chiều và khách sạn chỉ từ 600.000 đồng; combo: khách sạn, vé cáp treo Bà Nà và vé bảo tàng Art 3D chỉ từ 1.190.000 đồng/khách; combo trọn gói: khách sạn, tour Bà Nà, tour Ngũ Hành Sơn,Hội An chỉ từ 1.690.000 đồng/khách.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đánh giá du lịch Việt Nam bị thiệt hại nặng bởi dịch Covid-19 khi lượng khách quốc tế đến trong tháng 2 và 3 dự kiến giảm trên 60%, khách nội địa có thể giảm đến 80%. Tỷ lệ lấp buồng của các khách sạn giảm từ 20%-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến Hà Nội, Tp. HCM, Quảng Ninh sụt giảm 50% lượng khách...

Trước sự sụt giảm nghiêm trọng này, ngành du lịch không thể khoanh tay đứng nhìn, mà đã thực hiện việc thành lập Liên minh kích cầu, tạo đà phát triển cho ngành du lịch Việt Nam sau dịch.

Điều đặc biệt là rất nhiều doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm lớn và uy tín như Hanoitourist, Saigontourist, Vietravel, Vietnam Travelmart, Thế Hệ Trẻ TP HCM, Hanoi Redtours, Vietrantour, Vietnam Airlines... đã tham gia liên minh này.

Theo ông Vũ Thế Bình, trong ngắn hạn, Liên minh từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch, khuyến khích người dân đi tham quan, đặc biệt ở những nơi không có dịch bệnh như Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Bắc, ĐBSCL, Côn Đảo, Phú Quốc...

Đại diện Tổng cục Du lịch cho biết, Tổng cục đang hoàn thành Bộ tiêu chí về du lịch an toàn và xây dựng mobile app về du lịch thông minh. Trong đó, nội dung trọng tâm là xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng du lịch an toàn, điểm đến an toàn của Việt Nam, giải toả tâm lý e ngại, lo lắng cho du khách.

Ngay sau khi Bộ tiêu chí du lịch an toàn và mobile app được xây dựng xong, Tổng cục sẽ tổ chức một chiến dịch truyền thông trong cả nước và trong toàn ngành Du lịch về du lịch an toàn nhằm tạo sự ổn định, phục hồi ngành Du lịch, hạn chế tối đa thiệt hại do những ảnh hưởng mà dịch Covid-19 gây ra.

Ngọc Mai